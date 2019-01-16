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Мужчину, который спас упавшего с пятого этажа мальчика, наградит МЧС

16 января 2019, 13:46
Фото: пресс-служба управления МЧС России по Белгородской области
Сергея Кендюхова представят к награде за спасение жизни ребёнка, сорвавшегося с пятого этажа.

Напомним, мальчик сорвался с балкона пятого этажа многоэтажки на улице Есенина, 28. Происшествие случилось вечером 11 января. Ребёнок выжил благодаря тому, что его поймал Сергей Кендюхов. После того, как мужчина поймал малыша, он вместе с ним упал в сугроб. Затем Сергей Кендюхов укутал мальчика в куртку и дождался скорой помощи.

В отношении мамы мальчика составлен административный протокол.

Начальник Главного управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов на пресс-конференции в белгородском «Интерфаксе» рассказал, что мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

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