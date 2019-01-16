Мужчину, который спас упавшего с пятого этажа мальчика, наградит МЧС

Напомним, мальчик сорвался с балкона пятого этажа многоэтажки на улице Есенина, 28. Происшествие случилось вечером 11 января. Ребёнок выжил благодаря тому, что его поймал Сергей Кендюхов. После того, как мужчина поймал малыша, он вместе с ним упал в сугроб. Затем Сергей Кендюхов укутал мальчика в куртку и дождался скорой помощи.