Электронное облако накрыло ЗАГСы

Паспорт является собственностью государства. Потому мы не имеем права ставить штампы о заключении брака с иностранными гражданами в их документы. Выдаём в таких случаях свидетельство о заключении брака. Но в случае межнациональных браков встречается и незаконное многожёнство. Вот единая электронная база позволит исключить такие правовые прецеденты. К счастью, в Старом Осколе фактов подобного мошенничества не было зарегистрировано.Светлана Резниченко, начальник Старооскольского управления ЗАГС