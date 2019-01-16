Электронное облако накрыло ЗАГСы

Полноценно специальная программа «Единый государственный реестр ЗАГС» начнёт работу в 2021 году. До этого периода архивы госструктуры должны быть полностью переведены в электронный вид. Старооскольцы уже практически завершили свой фронт работ – из полумиллиона записей актов гражданских состояний на бумаге осталось всего 100 тысяч. До конца 2019 года Старооскольское управление ЗАГС присоединится в полном объёме к единому информационному ресурсу.
Взаимодействие всех структурных подразделений поможет ускорить выдачу повторных документов, в несколько раз быстрее сегодняшних сроков вносить коррективы в персональные данные. Получить подтверждение информации может житель любого региона, обратившись в ЗАГС.
Новая технология позволит свести к минимуму ошибки, облегчит и ускорит поиск данных. Разработчики уверяют, что система исключит не только непреднамеренные ошибки, но и случаи мошенничества. При оформлении регистрации любого жизненного момента система позволит проверять гражданские записи на конкретного человека в масштабах всей страны.
Паспорт является собственностью государства. Потому мы не имеем права ставить штампы о заключении брака с иностранными гражданами в их документы. Выдаём в таких случаях свидетельство о заключении брака. Но в случае межнациональных браков встречается и незаконное многожёнство. Вот единая электронная база позволит исключить такие правовые прецеденты. К счастью, в Старом Осколе фактов подобного мошенничества не было зарегистрировано.Светлана Резниченко, начальник Старооскольского управления ЗАГС
Наряду с современными технологиями сохранён привычный способ обработки данных. По-прежнему сведения дублируются и хранятся привычным способом – в актовых книгах управлений. Новый порядок коснулся лишь формы, а не сути деятельности этой госструктуры. Кстати, ключевые документы в жизни каждого гражданина несколько видоизменились.
Теперь порядковый номер актовой записи состоит из 21 цифры. В длинном номере зашифрована информация о виде записи, его порядковом номере, о наименовании органа ЗАГС, различные контрольные числа. Появилось окно для QR-кода. Теперь сведения можно расшифровать любым считывающим устройством.Светлана Резниченко
Специальную программу ЕГР ЗАГС разработала Федеральная налоговая служба. ФНС является и держателем единой облачной базы.