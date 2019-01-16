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До финала Кубка вызова «Белогорью» осталось пройти два этапа

16 января 2019, 06:50
Фото: Евгений Грицков / ИА "Бел.Ру"
В ответном матче 1/8 финала белгородские волейболисты разгромили кипрскую «Омонию».

Даже без лидеров в составе «львы» не позволили усомниться в своём превосходстве над соперником в ответном матче Кубка вызова в Никосии. «Белогорье», как и в первой игре, победило в трёх партиях – 25:16, 25:18, 25:16.

Лучшим игроком белгородцев стал Александр Сафонов с девятью очками. На одно меньше набрал Руслан Ханипов.

Соперник «Белогорья» определится в паре «Бенфика» (Португалия) – «Залэу» (Румыния). В первом матче португальская команда выиграла в трёх партиях.

Напомним, на предыдущей стадии белгородцы также дважды переиграли венгерский «Пензудьор».

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