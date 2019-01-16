До финала Кубка вызова «Белогорью» осталось пройти два этапа

Даже без лидеров в составе «львы» не позволили усомниться в своём превосходстве над соперником в ответном матче Кубка вызова в Никосии. «Белогорье», как и в первой игре, победило в трёх партиях – 25:16, 25:18, 25:16.
Лучшим игроком белгородцев стал Александр Сафонов с девятью очками. На одно меньше набрал Руслан Ханипов.
Соперник «Белогорья» определится в паре «Бенфика» (Португалия) – «Залэу» (Румыния). В первом матче португальская команда выиграла в трёх партиях.
Напомним, на предыдущей стадии белгородцы также дважды переиграли венгерский «Пензудьор».