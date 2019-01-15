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«Железной бабушке» Марии Колтаковой исполнилось 97 лет

15 января 2019, 12:00
Фото: ИА "Бел.Ру"
Известная на всю страну белгородка − ветеран Великой Отечественной войны и обладательница 10 рекордов России.

Мария Денисовна Колтакова была старшиной медицинской службы, участвовала в Курской битве, освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. С поля боя вынесла более 300 раненых. Сама получила тяжёлое ранение, из-за которого могла остаться без руки. Победу встретила в 60 км от Берлина.

День Победы. Этот день в моей памяти за то, что я осталась жива, и за то, что я живу. Я не была героем. Но я горжусь тем, что была солдатом.Мария Колтакова

Мария Денисовна награждена орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени.

Белгородка уже в пожилом возрасте установила 10 рекордов России. Свой первый прыжок с парашютом с высоты 3 000 метров она совершила в 93 года в память о брате. Третий рекорд Мария Колтакова посвятила фронтовой подруге.

«Железная бабушка» стала самым пожилым картингистом России, ныряла с аквалангом, летала на дельтаплане, аэростате и в аэротрубе. Мария Денисовна была штурманом одного из экипажей на Кубке мэра по джип-триалу «Путь к Победе», прокатилась с «ночными волками». Летом 2018-го участвовала в международном фестивале инвалидов, где её поблагодарили за «боевой и жизненный путь и волю к победе».

Засветилась Мария Денисовна и на телевидении. Белгородка участвовала в шоу «Поле чудес», где получила приз от Леонида Якубовича, и «Старше всех!» с Максимом Галкиным.

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