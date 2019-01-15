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Православные вспоминают преподобного Серафима Саровского

15 января 2019, 07:27
Фото: pravoslavie.ru
Во второй месяц зимы православные верующие вспоминают преподобного Серафима Саровского: 15 января церковь отмечает преставление и второе обретение мощей русского подвижника.

Он родился в Курске в 1759 году, а при крещении получил имя Прохор. Через 17 лет будущий святой совершил паломничество в Киево-Печерскую лавру, где спустя десять лет принял постриг с именем Серафим. В 1794 году он ушёл в отшельничество и поселился на берегу реки Саровка. К Серафиму приезжали за помощью из разных уголков России, к лику святых его причислили через 70 лет после смерти в ночь на 2 января 1833 года.

Во времена СССР останки святого утратили. Их нашли в 1990 году в запасниках ленинградского музея истории религии, а через год перенесли из Александро-Невской лавры в московский Богоявленский собор. Сейчас они находятся в Дивеевском монастыре.

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