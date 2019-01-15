Православные вспоминают преподобного Серафима Саровского

Он родился в Курске в 1759 году, а при крещении получил имя Прохор. Через 17 лет будущий святой совершил паломничество в Киево-Печерскую лавру, где спустя десять лет принял постриг с именем Серафим. В 1794 году он ушёл в отшельничество и поселился на берегу реки Саровка. К Серафиму приезжали за помощью из разных уголков России, к лику святых его причислили через 70 лет после смерти в ночь на 2 января 1833 года.