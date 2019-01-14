Управление лесного и охотничьего хозяйства области закупило новые «Нивы»

Ключи выдали инспекторам, которых в конце года признали лучшими по результатам их работы. По словам Климова, своевременное и качественное выполнение работы связано с наличием современных машин. Они, как считает глава ведомства, увеличат оперативность и помогут сотрудникам в работе.