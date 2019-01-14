Управление лесного и охотничьего хозяйства области закупило новые «Нивы»

Так, 10 января в автопарке надзорного органа появились четыре «Нивы» (ВАЗ-21240).
Ключи выдали инспекторам, которых в конце года признали лучшими по результатам их работы. По словам Климова, своевременное и качественное выполнение работы связано с наличием современных машин. Они, как считает глава ведомства, увеличат оперативность и помогут сотрудникам в работе.
Напомним, что единый региональный орган по контролю и надзору в сфере лесного и охотничьего законодательства появился в Белгородской области 1 июня. В управлении напомнили, что сообщить о фактах нарушения закона, лесных пожарах и случаях браконьерства следует по круглосуточному телефону (4722) 33-66-97 и бесплатному номеру 8-800-100-94-00.