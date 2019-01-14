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Управление лесного и охотничьего хозяйства области закупило новые «Нивы»

14 января 2019, 12:24
Фото: Пресс-служба департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области
Старшие инспекторы отдела учёта, анализа и надзора Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области получили из рук своего руководителя Анатолия Климова ключи от новых служебных машин.

Так, 10 января в автопарке надзорного органа появились четыре «Нивы» (ВАЗ-21240).

Ключи выдали инспекторам, которых в конце года признали лучшими по результатам их работы. По словам Климова, своевременное и качественное выполнение работы связано с наличием современных машин. Они, как считает глава ведомства, увеличат оперативность и помогут сотрудникам в работе.

Напомним, что единый региональный орган по контролю и надзору в сфере лесного и охотничьего законодательства появился в Белгородской области 1 июня. В управлении напомнили, что сообщить о фактах нарушения закона, лесных пожарах и случаях браконьерства следует по круглосуточному телефону (4722) 33-66-97 и бесплатному номеру 8-800-100-94-00.

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