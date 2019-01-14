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СК отказал в возбуждении дела по факту отравления газом детей под Губкином

14 января 2019, 09:50
Фото: азпром газораспределение Белгород
Правоохранители в возбуждении уголовного дела отказали за отсутствием события преступления.

В пресс-службе Следственного комитета Белгородской области подтвердили, что отказали в возбуждении дела по факту отравления газом детей в Губкине. «Дети все живы-здоровы. Вреда здоровью не причинено», – сказали в пресс-службе.

Напомним, инцидент произошёл 4 декабря в селе Богословка Белгородской области. Там пятеро детей отравились угарным газом. Информация на пульт аварийно-диспетчерской службы поступила 4 декабря в 10:00. Предварительная проверка установила, что провода, идущие от системы автоматики газового котла, отсоединены от датчика тяги и соединены между собой напрямую, вентиляционный канал закрыт курткой, окно в помещении закрыто наглухо и ручка на раме отсутствует.

Из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования пострадали шесть человек, пятеро из которых – дети.

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