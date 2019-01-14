СК отказал в возбуждении дела по факту отравления газом детей под Губкином

Напомним, инцидент произошёл 4 декабря в селе Богословка Белгородской области. Там пятеро детей отравились угарным газом. Информация на пульт аварийно-диспетчерской службы поступила 4 декабря в 10:00. Предварительная проверка установила, что провода, идущие от системы автоматики газового котла, отсоединены от датчика тяги и соединены между собой напрямую, вентиляционный канал закрыт курткой, окно в помещении закрыто наглухо и ручка на раме отсутствует.