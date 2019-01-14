Мэрии Белгорода для покрытия дефицита бюджета нужно 370 миллионов рублей

Мэрия Белгорода разместила закупку на оказание услуги по предоставлению кредитных ресурсов в 2019 году в размере 370 000 000 рублей. Денежные средства горадминистрация сможет использовать в течение 730 дней с момента заключения кредитного договора. Предоставление кредита осуществляется с момента заключения контракта до 31 декабря текущего года.