Мэрии Белгорода для покрытия дефицита бюджета нужно 370 миллионов рублей

Мэрия Белгорода разместила закупку на оказание услуги по предоставлению кредитных ресурсов в 2019 году в размере 370 000 000 рублей. Денежные средства горадминистрация сможет использовать в течение 730 дней с момента заключения кредитного договора. Предоставление кредита осуществляется с момента заключения контракта до 31 декабря текущего года.
Согласно документации закупки, использование кредита осуществляется исключительно на покрытие дефицита бюджета городского округа «Город Белгород» и погашение долговых обязательств.
Обязательства администрации Белгорода по возврату кредита являются муниципальным долгом городского округа «Город Белгород» и подлежат обязательному внесению в муниципальную долговую книгу горокруга.
Кредит предоставляется без обеспечения возврата заёмных средств, без графиков привлечения и погашения заёмных средств, с правом досрочного погашения задолженности любыми суммами с предварительным письменным уведомлением банка.