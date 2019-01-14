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Мэрии Белгорода для покрытия дефицита бюджета нужно 370 миллионов рублей

14 января 2019, 10:51
Фото: ИА "Бел.Ру"
Кредит городская администрация планирует взять на два года.

Мэрия Белгорода разместила закупку на оказание услуги по предоставлению кредитных ресурсов в 2019 году в размере 370 000 000 рублей. Денежные средства горадминистрация сможет использовать в течение 730 дней с момента заключения кредитного договора. Предоставление кредита осуществляется с момента заключения контракта до 31 декабря текущего года.

Согласно документации закупки, использование кредита осуществляется исключительно на покрытие дефицита бюджета городского округа «Город Белгород» и погашение долговых обязательств.

Обязательства администрации Белгорода по возврату кредита являются муниципальным долгом городского округа «Город Белгород» и подлежат обязательному внесению в муниципальную долговую книгу горокруга.

Кредит предоставляется без обеспечения возврата заёмных средств, без графиков привлечения и погашения заёмных средств, с правом досрочного погашения задолженности любыми суммами с предварительным письменным уведомлением банка.

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#Новости#Белгород#Госзакупки#Администрация Белгорода#Кредит#Город
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