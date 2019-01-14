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Белгородцев приглашают на зимний фестиваль ГТО

14 января 2019, 06:43
Фото: pixabay.com
В воскресенье, 20 января, в Белгороде пройдёт зимний фестиваль ГТО.

Проверить свою готовность к труду и обороне может любой желающий в возрасте от шести лет.

Стартует фестиваль в 08:30 в парке Победы, рядом с музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление». Допустят к сдаче нормативов только тех, у кого есть разрешение от врачей, регистрация на портале комплекса ГТО и ID-номер. Для тех, кто примет решение об участии на самом фестивале, будет открыт мобильный пункт для регистрации.

Нормативы нужно сдать по нескольким дисциплинам: прыжок в длину с места, рывок гири, бег на лыжах, скандинавская ходьба и многое другое. Специалисты проведут мастер-классы, на которых поделятся спортивными секретами. Организаторы обещают, что никто из гостей и участников не замёрзнет – каждого угостят горячим чаем.

Подробнее о фестивале расскажут в Центре тестирования ГТО по номеру: 41-10-35.

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#Новости#Скандинавская ходьба#Парк Победы#Фестиваль гто#Нормативы#Рывок гири#Лыжи#Спорт
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