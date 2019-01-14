Белгородцев приглашают на зимний фестиваль ГТО

Стартует фестиваль в 08:30 в парке Победы, рядом с музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление». Допустят к сдаче нормативов только тех, у кого есть разрешение от врачей, регистрация на портале комплекса ГТО и ID-номер. Для тех, кто примет решение об участии на самом фестивале, будет открыт мобильный пункт для регистрации.