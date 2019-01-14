Белгородские автоинспекторы поймали 29 пьяных водителей за выходные

Их поймали в нетрезвом виде, некоторые отказались пройти медицинское освидетельствование. Причём один из нарушителей был ранее лишён водительских прав, а в отношении троих решается вопрос о возбуждении уголовного дела – до этого они уже садились за руль пьяными и вновь совершили опасный проступок.