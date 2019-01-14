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Белгородские автоинспекторы поймали 29 пьяных водителей за выходные

14 января 2019, 10:15
Фото: pixabay.com
Сотрудники ГИБДД продолжают борьбу с пьянством за рулём, выходя на рейды с вечера пятницы по воскресенье.

Так, за минувшие выходные от управления транспортными средствами были отстранены 29 человек.

Их поймали в нетрезвом виде, некоторые отказались пройти медицинское освидетельствование. Причём один из нарушителей был ранее лишён водительских прав, а в отношении троих решается вопрос о возбуждении уголовного дела – до этого они уже садились за руль пьяными и вновь совершили опасный проступок.

Помимо этого, инспекторы составили 130 протоколов в отношении водителей, не пропустивших пешеходов на зебре. Нарушители нашлись и среди последних – 152 человека пытались перейти дорогу в неположенном месте, 18 не использовали световозвращающие элементы. К слову, 59 водителей пренебрежительно отнеслись к безопасности несовершеннолетних пассажиров, за что были наказаны.

Сотрудники ведомства также выписали штрафы водителям, увлёкшимся тонировкой. Двое автолюбителей поплатились за выезд на встречную полосу.

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