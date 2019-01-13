О братьях, катавшихся на танке в Белгородской области, сделали сюжет на РИА «Новости»

В группе РИА «Новости» в соцсети появилось видео о ставшей в начале года знаменитой копии танка Panzer III и её создателях – братьях Шептаевых. Михаил Шептаев, лидер военно-патриотического клуба «Прохоровский рубеж», рассказал, что немецкий танк времён Великой Отечественной войны сделали на базе вездехода, а пушка в нём – из обычной водопроводной трубы и опасности не представляет.