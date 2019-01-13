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О братьях, катавшихся на танке в Белгородской области, сделали сюжет на РИА «Новости»

13 января 2019, 16:33
Фото: РИА «Новости» / кадр из видео РИА «Новости»
Старооскольцы вслед за копией немецкого танка хотят сделать Т-34.

В группе РИА «Новости» в соцсети появилось видео о ставшей в начале года знаменитой копии танка Panzer III и её создателях – братьях Шептаевых. Михаил Шептаев, лидер военно-патриотического клуба «Прохоровский рубеж», рассказал, что немецкий танк времён Великой Отечественной войны сделали на базе вездехода, а пушка в нём – из обычной водопроводной трубы и опасности не представляет.

Чтобы добиться сходства с оригиналом, братья измерили настоящий немецкий танк в подмосковном парке «Патриот». В планах братьев построить точную копию танка Т-34.

Напомним, 10 января в Сети появилось видео, где трое мужчин катаются на танке в полях у села Архангельское Старооскольского округа.

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#Новости#Танк в селе Архангельское#РИА Новости#Клуб исторической реконструкции#Военно-патриотический клуб "Прохоровский рубеж"#Старый Оскол#Общество#Видео
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