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Братья Кокорины могут сыграть за «Бутырку»

13 января 2019, 09:17
Фото: инстаграм Александра Кокорина
Находящиеся в московском СИЗО уроженцы Валуек размышляют над участием в матче среди заключённых.

Павел Мамаев согласился сыграть в матче с заключёнными в Бутырском следственном изоляторе. Младший брат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Кирилл тоже дал устное согласие. А вот сам Александр пока размышляет – играть в футбол ещё где-то ему не позволяет контракт с футбольным клубом.

Как рассказал РИА «Новости» адвокат Мамаева Игорь Бушманов, желающих сыграть с футбольными звёздами много, поэтому матчей будет несколько. Он считает, что такой матч будет ярким моментом в «Бутырке» перед тем, как её закроют и превратят в музей.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и их приятель Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы 8 октября 2018 года. Александр Кокорин обвиняется в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью группой лиц в двух эпизодах и в хулиганстве. Кирилла Кокорина обвиняют ещё и в нанесении побоев.

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