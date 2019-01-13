Братья Кокорины могут сыграть за «Бутырку»

Как рассказал РИА «Новости» адвокат Мамаева Игорь Бушманов, желающих сыграть с футбольными звёздами много, поэтому матчей будет несколько. Он считает, что такой матч будет ярким моментом в «Бутырке» перед тем, как её закроют и превратят в музей.