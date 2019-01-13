Братья Кокорины могут сыграть за «Бутырку»

Павел Мамаев согласился сыграть в матче с заключёнными в Бутырском следственном изоляторе. Младший брат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Кирилл тоже дал устное согласие. А вот сам Александр пока размышляет – играть в футбол ещё где-то ему не позволяет контракт с футбольным клубом.
Как рассказал РИА «Новости» адвокат Мамаева Игорь Бушманов, желающих сыграть с футбольными звёздами много, поэтому матчей будет несколько. Он считает, что такой матч будет ярким моментом в «Бутырке» перед тем, как её закроют и превратят в музей.
Напомним, братья Кокорины, Мамаев и их приятель Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы 8 октября 2018 года. Александр Кокорин обвиняется в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью группой лиц в двух эпизодах и в хулиганстве. Кирилла Кокорина обвиняют ещё и в нанесении побоев.