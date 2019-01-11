Выставка уличной фотографии «Без названия» открылась в Белгороде

Он родился в Строителе в 1975 году. Долгое время жил и работал в Сибири. После возвращения домой увлёкся фотографией. Владимир Зубков участвовал в различных проектах, занимался свадебной и семейной съёмкой, репортажами. Однако любимой для автора стала именно уличная фотография. Этот жанр привлёк фотографа своей демократичностью и отсутствием постановки.