Коммунальщики Белгорода работают в усиленном режиме

В пятницу, 11 января, на улицы города выпустили 119 единиц техники и 246 сотрудников МБУ «Управление Белгорблагоустройство». Ночью городские дороги очищали 55 спецмашин.
Основная работа идёт на городских и объездных дорогах, подходах к остановкам и на пешеходных переходах. За минувшие сутки Белгород освободили от 1 123 кубометров снега.
Управляющие компании задействовали 55 единиц техники и 775 человек. К уборке присоединились предприятия и компании, сотрудники которых чистят от снега прилегающие территории.
Местный гидрометцентр ожидает в пятницу небольшой снег и температуру в районе 1-3 градусов ниже нуля.
Городские власти просят автомобилистов не оставлять машины на остановках и обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.