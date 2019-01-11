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Коммунальщики Белгорода работают в усиленном режиме

11 января 2019, 09:10
Фото: Пресс-служба администрации г. Белгорода
Улицы областного центра убирают от снега 174 единицы техники.

В пятницу, 11 января, на улицы города выпустили 119 единиц техники и 246 сотрудников МБУ «Управление Белгорблагоустройство». Ночью городские дороги очищали 55 спецмашин.

Основная работа идёт на городских и объездных дорогах, подходах к остановкам и на пешеходных переходах. За минувшие сутки Белгород освободили от 1 123 кубометров снега.

Управляющие компании задействовали 55 единиц техники и 775 человек. К уборке присоединились предприятия и компании, сотрудники которых чистят от снега прилегающие территории.

Местный гидрометцентр ожидает в пятницу небольшой снег и температуру в районе 1-3 градусов ниже нуля.

Городские власти просят автомобилистов не оставлять машины на остановках и обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

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