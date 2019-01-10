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В Новый год белгородец напал на полицейского с газовым баллончиком

10 января 2019, 09:48
Фото: Бел.Ру
За нападение на представителя правоохранительных органов 63-летнему мужчине грозит серьёзное наказание.

Инцидент произошёл 1 января на одной из улиц в селе Скородное Губкинского городского округа: владелец дома выгнал на улицу своего пасынка и скандалил.

Вызванный на место участковый попытался навести порядок, однако получил отпор – дебошир распылил в лицо полицейскому средство для защиты от агрессивных животных, после чего три раза ударил.

В отношении скандалиста открыто уголовное дело, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

За насилие в отношении представителя власти сельчанину грозит крупный штраф, принудительные работы, арест или лишение свободы.

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#Новости#Штраф#Полицейский#Новый год#Губкинский горокруг#Нападение#Голосование по Конституции#Происшествия
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