В Новый год белгородец напал на полицейского с газовым баллончиком

Инцидент произошёл 1 января на одной из улиц в селе Скородное Губкинского городского округа: владелец дома выгнал на улицу своего пасынка и скандалил.
Вызванный на место участковый попытался навести порядок, однако получил отпор – дебошир распылил в лицо полицейскому средство для защиты от агрессивных животных, после чего три раза ударил.
В отношении скандалиста открыто уголовное дело, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
За насилие в отношении представителя власти сельчанину грозит крупный штраф, принудительные работы, арест или лишение свободы.