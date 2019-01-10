Центр содействия развитию молочного животноводства в Белгородской области закрыли

Некоммерческое партнёрство «Общественный центр содействия развитию молочного животноводства Белгородской области» официально ликвидировано. Запись об этом в реестре юридических лиц появилась 28 декабря.
Учредителями Центра в 2015 году стали ООО «Молоко», ОГУ «Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса», ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат», ЗАО Молочный комбинат «Авида» и ООО «Грайворон-Агро».
ООО «Грайворон-Агро» прекратило деятельность при разделении в 2007 году. Ещё один из учредителей – ООО «Молоко» – обанкротился в 2012 году. Учредителем Инновационно-консультационного центра АПК выступает департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.
Перед ликвидацией единственным учредителем Центра стал молочный комбинат «Авида». По итогам 2017 года ЗАО отчиталось о выручке от продажи в 3,99 млрд рублей и чистой прибыли в 87,1 млн рублей.
Основным видом деятельности некоммерческого партнёрства было предоставление услуг в области растениеводства.