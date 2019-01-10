Центр содействия развитию молочного животноводства в Белгородской области закрыли

ООО «Грайворон-Агро» прекратило деятельность при разделении в 2007 году. Ещё один из учредителей – ООО «Молоко» – обанкротился в 2012 году. Учредителем Инновационно-консультационного центра АПК выступает департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.