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Центр содействия развитию молочного животноводства в Белгородской области закрыли

10 января 2019, 11:41
Фото: Евгений Грицков / ИА "Бел.Ру"
Данные о ликвидации некоммерческого партнёрства внесли в ЕГРЮЛ в конце 2018 года.

Некоммерческое партнёрство «Общественный центр содействия развитию молочного животноводства Белгородской области» официально ликвидировано. Запись об этом в реестре юридических лиц появилась 28 декабря.

Учредителями Центра в 2015 году стали ООО «Молоко», ОГУ «Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса», ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат», ЗАО Молочный комбинат «Авида» и ООО «Грайворон-Агро».

ООО «Грайворон-Агро» прекратило деятельность при разделении в 2007 году. Ещё один из учредителей – ООО «Молоко» – обанкротился в 2012 году. Учредителем Инновационно-консультационного центра АПК выступает департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.

Перед ликвидацией единственным учредителем Центра стал молочный комбинат «Авида». По итогам 2017 года ЗАО отчиталось о выручке от продажи в 3,99 млрд рублей и чистой прибыли в 87,1 млн рублей.

Основным видом деятельности некоммерческого партнёрства было предоставление услуг в области растениеводства.

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