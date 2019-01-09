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«Почта России» начала принимать пошлины за онлайн-покупки

9 января 2019, 12:52
Фото: Сергей Егоров/Бел.Ру
«Почта России» запустила тестовый проект по удалённому приёму пошлин на товары из иностранных веб-магазинов.

С начала нового года россияне должны уплачивать налог при совершении покупки у таких ретейлеров стоимостью более 500 евро в месяц. Если совокупная сумма выше лимита или тяжелее 31 кг, придётся оплатить 30 % от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый кг сверх лимита.

С этого дня пошлину принимают при оформлении заказа на сайте магазина, а процесс будет аналогичен оплате покупки. При этом почтовый оператор не уточнил, на каких именно ретейлеров будет распространяться тестовый проект, пишут «Новые известия».

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#Новости#Пошлины#Интернет-магазин#Почта россии#Экономика
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