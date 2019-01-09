«Почта России» начала принимать пошлины за онлайн-покупки

С начала нового года россияне должны уплачивать налог при совершении покупки у таких ретейлеров стоимостью более 500 евро в месяц. Если совокупная сумма выше лимита или тяжелее 31 кг, придётся оплатить 30 % от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый кг сверх лимита.