От Тетюхина до Кокорина: лица белгородского спорта 2018 года

«Салют», который по карману
Возрождение футбольного «Салюта» мы считаем главным событием года в белгородском спорте. Перед командой больше не ставят задач через пять лет выйти в еврокубки – команда живёт по средствам, а футболисты получают не самые большие зарплаты. Набивает шишки начинающий тренер Вадим Старков, из игроков кто-то не оправдывает надежд и покидает команду, а кто-то становится любимчиком, как Илья Молтенинов.
Генеральный директор клуба Александр Щеглов реально оценивает состояние профессионального футбола в Белгороде, но верит в его перспективы и мечтает о команде из Белгорода, играющей в высшей лиге российского футбола.
Наверняка болельщики оценили творческий подход к работе клуба. Корреспондент ИА «Бел.Ру» побывал на первом выездном матче «Салюта» в Раменском.
Усы Черчесова и нога Акинфеева
Белгород не остался в стороне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу в России. На набережной смотреть матчи сборной страны собирались тысячи болельщиков. Скромные ожидания перед первым матчем превратились в разочарование после поражения от хорватов в четвертьфинале.
«Новый Тетюхин» и новое «Белогорье»
Можно смело утверждать, что в белгородском волейболе сменилась эпоха. В конце прошлого сезона с болельщиками попрощались Сергей Тетюхин – как игрок и Геннадий Шипулин – как тренер. Звёзды вроде Гранкина и Грозера, которые не оправдали себя, ушли. Болезненным стал и переезд в Японию Дмитрия Мусэрского. Болельщики с беспокойством ожидали межсезонья и нового сезона.
Слободан Ковач строит новую команду. Пока «львы» кувыркаются, и о соперничестве с Казанью речи не идёт. Но Перрин, Петрич, новоиспечённый капитан Земчёнок при поддержке молодёжи выстраивают новые командные связи.
Без своего Тетюхина «Белогорье» тоже не осталось. Сын легенды мирового волейбола Сергея Тетюхина Павел ещё молод. Пока больше выходит на площадку в роли «джокера» – мощно подать или усилить защиту. В одном из последних интервью Павел признался, что ему нужно ещё немного подрасти – и в прямом, и в переносном смысле.
«Волейбольная разморозка»
Важным событием года для всего российского волейбола стало известие о том, что в России пройдёт чемпионат мира по волейболу 2022 года. Белгород стал одним из претендентов на проведение матчей мирового форума. Под это дело наконец достроят волейбольную арену.
По заветам Петросяна: безумный белгородский хоккей
МХК «Белгород» в этом году впервые с 2012 года выиграла матч в плей-офф. В новом сезоне белгородская команда стала самой атакующей и непредсказуемой в НМХЛ, чередуя волевые победы и разгромы соперников с обидными поражениями.
«Полёт» увёз из Белгорода 19 шайб в двух матчах, а «Ростов» – 15. «Веселились» белгородцы в Череповце и в Липецке. Побывала МХК «Белгород» и лидером чемпионата, но позиций не удержала.
Сразу несколько ярких хоккеистов из «Белгорода» лидируют в списках голеадоров, бомбардиров и ассистентов – Даниил Тихомиров, Владислав Катосонов, Дмитрий Козлов. Но единственный, кто входит во все три списка, – нападающий Стас Петросян. Стас начал сезон с «покера», в какой-то момент, после голевой засухи, тренер оставил игрока на скамейке запасных на целый период. Петросян стал олицетворением нынешней МХК «Белгород» – порывистой, яркой, нестабильной.
Предпоследний бой Последнего императора?
Фёдор Емельяненко в январе, возможно, проведёт свой последний бой в карьере. В Гран-при тяжеловесов Bellator Последний император вышел в финал, где сразится с американцем Райаном Бейдером.
Взошла на горизонте боёв без правил и ещё одна звезда из Старого Оскола – Вадим Немков стал претендентом на чемпионский титул. Но менее скромным после своих ярких побед Вадим не стал. В интервью ИА «Бел.Ру» он рассказал, почему проигрывал в начале профессиональной карьеры и что следует подтянуть в подготовке, чтобы выйти на новые высоты.
Нельзя не отметить
Глеб Захаров вывел на новую высоту белгородское тхэквондо, выиграв чемпионат России среди взрослых. Анастасия Суменкова до взрослых пока ещё не доросла, но уже – первая в России чемпионка мира по тхэквондо и строит планы на Олимпийские игры.
Яркого успеха добился белгородский гиревик Дмитрий Волосовцев, выигравший соревнования на фестивале силачей Мистре Олимпия в Лас-Вегасе.
Из спортсменов, которые родились в Белгородской области, но себя с регионом уже не ассоциируют, нельзя не отметить Александра Кокорина, который «вляпался» в главный скандал в своей футбольной жизни.