От Тетюхина до Кокорина: лица белгородского спорта 2018 года

Взошла на горизонте боёв без правил и ещё одна звезда из Старого Оскола – Вадим Немков стал претендентом на чемпионский титул. Но менее скромным после своих ярких побед Вадим не стал. В интервью ИА «Бел.Ру» он рассказал, почему проигрывал в начале профессиональной карьеры и что следует подтянуть в подготовке, чтобы выйти на новые высоты.