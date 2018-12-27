МХК «Белгород» проведёт мастер-класс для белгородских подростков

Культурная программа ожидает школьников в библиотеках Белгорода. Во время каникул актовые и спортивные залы, компьютерные классы будут открыты для ребят. Покататься на коньках можно на 39 школьных катках, там же организованы пункты проката коньков. Кроме того, много мероприятий проведут на Соборной площади.