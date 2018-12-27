МХК «Белгород» проведёт мастер-класс для белгородских подростков

С 28 декабря у белгородских школьников начнутся зимние каникулы, однако развлекательные мероприятия стартовали уже 24 декабря. Во Дворце детского творчества проходят ежедневные театрализованные представления. Здесь же сегодня, 27 декабря, старшеклассники города соберутся на бал-маскарад.
Артисты Дома офицеров подготовили спектакль «В снежном царстве, в морозном государстве». Увидеть постановку можно 28 и 29 декабря. В Детской школе искусств № 1 покажут представление «Космическое путешествие в Рождество», а 26 и 27 декабря в 14:00 и 17:00 – концерт «С музыкой в новогоднюю сказку».
Спортсмены смогут помериться силами в рождественском и новогоднем турнирах по футболу. Первый пройдёт в БГТУ им. Шухова, а второй – в детской спортивной школе № 6. Соревнования запланированы на 4 января.
Хоккеисты 32-го лицея сразятся с игроками МХК «Белгород». Перед матчем спортсмены молодёжки покажут школьникам мастер-класс. Товарищеская игра состоится 6 января.
В парке Победы школьники смогут поучаствовать в сказочной эстафете «Там на неведомых дорожках». Начало 4 января в 11:00.
Культурная программа ожидает школьников в библиотеках Белгорода. Во время каникул актовые и спортивные залы, компьютерные классы будут открыты для ребят. Покататься на коньках можно на 39 школьных катках, там же организованы пункты проката коньков. Кроме того, много мероприятий проведут на Соборной площади.
Продлятся каникулы до 9 января, рассказали в пресс-службе администрации Белгорода.