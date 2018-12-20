Анонс материалов газеты «Наш Белгород» от 21 декабря

– Первая полоса номера посвящена предстоящим новогодним торжествам, которые начнутся с парада Дедов Морозов на Соборной площади. О том, где горожане смогут провести время с удовольствием и пользой, читайте в материале «Зажжём огни на ёлке».
– В мэрии состоялись публичные слушания, на которых рассматривался проект правил благоустройства территории городского округа. В документе прописаны новые требования к благоустройству, о чём можно узнать из материала «Учтут мнение каждого», опубликованного на 4-й странице.
– В округах проходят итоговые заседания советов территорий. Участие в них принимают не только активисты микрорайонов и председатели ТОС, но и депутаты городского совета. О том, какие общественные инициативы готовы поддержать народные избранники, читайте в материале на 5-й странице «В диалоге с активом».
– В микрорайоне Спутник откроется совмещённая с детсадом начальная школа: завершаются отделочные работы, идёт закупка мебели и оборудования, формируется педагогический коллектив. «Рядом с домом» – так называется материал, опубликованный на 6-й странице.
– Аналоговое вещание большинства телеканалов прекратят с 3 июня следующего года. Работы по переводу российского телевидения на цифровое эфирное вещание завершаются. Когда и как это произойдёт, читайте на 7-й странице в материале «Телевидение переходит на “цифру”».
– Некоторые продукты питания горожане до сих пор приобретают на несанкционированных рынках у людей, торгующих товарами с земли. Чем рискуют в этом случае продавцы и, в первую очередь, покупатели, читайте на 8-й странице в авторском материале «Колбаса из-под полы».
– «Что наша жизнь – игра» – так называется материал на 12-й полосе, рассказывающий о торжественной церемонии открытия Года театра в России, которая состоялась в Белгородском государственном академическом драматическом театре имени М. С. Щепкина.