Анонс материалов газеты «Наш Белгород» от 21 декабря

– В округах проходят итоговые заседания советов территорий. Участие в них принимают не только активисты микрорайонов и председатели ТОС, но и депутаты городского совета. О том, какие общественные инициативы готовы поддержать народные избранники, читайте в материале на 5-й странице «В диалоге с активом».