Лебединцы встретили престольный праздник

17 декабря православная церковь чтит память святой великомученицы Варвары, покровительницы всех горняков и металлургов. Этот праздник для лебединского храма – престольный. Здесь постоянно пребывает великая святыня – ковчег с частицей мощей святой.
В этот день часовня была полна прихожан-лебединцев. Епископ Губкинский и Грайворонский Софроний и благочинный 1-го Губкинского округа, протоиерей Евгений Сапсай совершили здесь литургию. Пели за богослужением хористы Спасо-Преображенского кафедрального собора.
Большая радость, что на этом предприятии есть такой замечательный храм, где вы можете посвятить свободную минуту молитве, общению с Господом. Всех вас, дорогие мои, я поздравляю с престольным днём, с праздником! Пусть по молитвам святой угодницы Варвары Господь помогает вам в вашем труде и вашей жизни.владыка Софроний
По завершении богослужения лебединские повара щедро угощали всех собравшихся свежими пирожками и горячим, ароматным чаем.
Часовня в честь великомученицы Варвары на Лебединском ГОКе была построена в 2015 году по инициативе Олега Михайлова, управляющего директора предприятия, и при поддержке компании «Металлоинвест». За три года церковь стала неотъемлемой частью комбината: с радостью и благоговением ежедневно её посещают многие работники предприятия.
Ещё один храм-часовня в честь покровительницы горняков сегодня возводится на средства компании «Металлоинвест» в Железногорске Курской области.