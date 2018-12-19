Лебединцы встретили престольный праздник

Большая радость, что на этом предприятии есть такой замечательный храм, где вы можете посвятить свободную минуту молитве, общению с Господом. Всех вас, дорогие мои, я поздравляю с престольным днём, с праздником! Пусть по молитвам святой угодницы Варвары Господь помогает вам в вашем труде и вашей жизни.владыка Софроний