Россияне назвали самый желанный подарок на Новый год

При этом 40 % респондентов рассчитывают закупиться подарками на сумму от 2 до 5 тыс., а 12 % могут позволить себе потратить свыше 10 тыс. Большинство россиян (68 %) признались, что занимаются поисками презентов в декабре, тогда как 24 % начинают с ноября. По результатам опроса, самым желанным подарком для россиян оказались деньги. Не теряют популярности сладости и подарочные карты.