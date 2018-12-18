Россияне назвали самый желанный подарок на Новый год

По итогам опроса компании Picodi, в среднем граждане страны готовы выделить на это 14 тыс. 645 рублей.
В сумму не вошли расходы на сами каникулы, здесь только праздничный стол или мероприятия и подарки близким. Порадовать родных готовы 85 % россиян, друзей – 55 %, а коллег – только 16 %. На благотворительность собираются выделить деньги всего 6 %.
При этом 40 % респондентов рассчитывают закупиться подарками на сумму от 2 до 5 тыс., а 12 % могут позволить себе потратить свыше 10 тыс. Большинство россиян (68 %) признались, что занимаются поисками презентов в декабре, тогда как 24 % начинают с ноября. По результатам опроса, самым желанным подарком для россиян оказались деньги. Не теряют популярности сладости и подарочные карты.
На новогодний стол жители РФ выделяют в среднем 5,5 тыс. рублей, а большинство (61 %) респондентов собираются отмечать праздник дома. В гости пойдут 31 %, и только 8 % решились отдать деньги на вечеринку. Тщательно выбирать продукты для праздничных блюд намерены 76 % россиян, всего 7 % отдадут предпочтение интернет-магазинам. При этом обновить гардероб собираются 38 % опрошенных, а встречать Новый год в любимых вещах собираются 36 % респондентов.
Как отмечают «Новые известия», по расходам к Новому году россияне занимают в мировом рейтинге самые нижние позиции. Лидерами оказались граждане Чехии, Ирландии и Великобритании.