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Владыка Иоанн: Люди сегодня не хотят или даже не могут духовно свободно развиваться

7 декабря 2018, 15:24
Фото: Белгородская и Старооскольская епархия
Пленарное заседание XVI Иоасафовских чтений «Молодёжь: свобода и ответственность» состоялось в овальном зале Дома правительства Белгородской области 7 декабря.

На заседании подводились итоги обсуждений секционных заседаний, которые проходили в Белгороде на девяти площадках с 8 по 20 ноября.

Сегодняшняя тема «Молодёжь: свобода и ответственность» весьма актуальна в нашем мире, так как мы должны ответить на многие вопросы, которые задаются нам молодыми людьми. От этих ответов зависит их воспитание и понимание места в жизни, их гражданская позиция, с богословской точки зрения их дальнейшая судьба: или спасение, или гибель. Православие свободу рассматривает как одну из составляющих понимания образа Божия в человеке наряду с волей и разумом. Все мировые культуры, правовые системы исходят из свободы выбора «за» или «против» того или иного поступка. Свобода определяет и ответственность человека, так как люди за свои поступки могут и должны быть привлечены к ответу.Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский

По его словам, необходимо отличать понятие благодатной, личной свободы от внешней свободы, политической и правовой, потому что от их соотношений зависит позиция человека в жизни, говорит владыка. Благодатная свобода возрастает в человеке от соработничества с Богом, эта свобода достигается путём преодоления страстей. «Это прежде всего свобода от греха, поэтому элементом этой свободы является воля совершения или несовершения поступка», – поясняет митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Он говорит, что личная и внешняя свобода имеют сложный характер взаимоотношения.

Что мы видим в современном мире? Люди всё больше начинают приспосабливаться, они не хотят или даже не могут духовно свободно развиваться, потому что постепенно к компромиссу их воля склоняется, и они начинают в этом мире постепенно терять образ и подобие Божие. Как остановить? Может ли школа в этом смысле способствовать, чтобы, по крайней мере, люди имели выбор между тем, что навязывается, и тем благодатным состоянием от греха. Задача школы – дать сегодня возможность нашим детям познать истину, задача высших учебных заведений – построить так программу, чтобы у студентов было определённое понятие об истине, добре и зле. От этого будут ответственность.Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский

Владыка также отметил, что в обществе опасно развивается пренебрежительное отношение к пожилому поколению, если о ветеранах Великой Отечественной войны вспоминают накануне 9 Мая, то к пожилым людям, которые сегодня выходят на пенсию – уважительно относятся не всегда.

Также о свободе и ответственности высказались председатель областной Думы Василий Потрясаев, философ Виктор Аксючиц и ректор Белгородского регионального института развития образования Татьяна Балабанова.

Глава Белгородской митрополии наградил победителей конкурса на соискание премии митрополита Макария (Булгакова) «За успехи в духовном просвещении». Вера Харченко, доктор филологических наук, преподаватель НИУ «БелГУ», была отмечена дипломом первой степени за труд о митрополите Макарии. Директор православной гимназии во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского № 38 Старого Оскола Елена Гринёва получила диплом второй степени.

Участниками пленарного заседания стали более 300 человек, в том числе депутаты Белгородской областной Думы, представители областной администрации и муниципальных управлений образования, культуры и молодёжной политики, представители вузов, православные педагоги и врачи, священнослужители.

XVI Иоасафовские чтения «Молодёжь: свобода и ответственность» – это региональный этап общецерковных рождественских чтений, XXVII Международных Рождественских образовательных чтений, которые пройдут в Москве под председательством Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

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