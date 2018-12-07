Владыка Иоанн: Люди сегодня не хотят или даже не могут духовно свободно развиваться

Что мы видим в современном мире? Люди всё больше начинают приспосабливаться, они не хотят или даже не могут духовно свободно развиваться, потому что постепенно к компромиссу их воля склоняется, и они начинают в этом мире постепенно терять образ и подобие Божие. Как остановить? Может ли школа в этом смысле способствовать, чтобы, по крайней мере, люди имели выбор между тем, что навязывается, и тем благодатным состоянием от греха. Задача школы – дать сегодня возможность нашим детям познать истину, задача высших учебных заведений – построить так программу, чтобы у студентов было определённое понятие об истине, добре и зле. От этого будут ответственность.Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский