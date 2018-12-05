Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гендиректора АО «Медтехника» не смогли сместить с должности

5 декабря 2018, 15:36
Фото: mt31.ru
На внеочередном собрании акционеров для принятия решения не удалось набрать требуемые 75 % голосов.

В начале декабря на внеочередном собрании акционеров АО «Медтехника» рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора общества Ильи Коптяева. На должность претендовал бывший руководитель комитета имущественных и земельных отношений Белгорода Виктор Гавриленко, сообщает «Коммерсант».

По словам Ильи Коптяева, он остался в должности, так как за решение о его смещении не проголосовали требуемые 75 % акционеров. Коптяев обратился в полицию с требованием привлечь к ответственности председателя Совета директоров Елену Щибрик за фальсификацию решения общего собрания акционеров от 2 ноября о созыве внеочередного собрания.

51 % акций «Медтехники» находится во владении департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области. У Коптяева – 20,6 % акций.

В Совет директоров компании входят сотрудники регионального департамента здравоохранения и соцзащиты – Елена Щибрик и Инна Сечкина.

В октябре УФАС по Белгородской области возбудило дело в отношении «Медтехники», ООО «Техномедсервис» и ООО «Статус медикал», которые подозреваются в картельном сговоре при поставках медицинского оборудования. В сентябре компанию проверяли белгородские силовики.

Позже Илья Коптяев попросил защиты от рейдерского захвата у губернатора Евгения Савченко. В ноябре сотрудники компании написали письмо с просьбой о помощи бизнес-омбудсмену Борису Титову.

5 декабря в редакцию ИА «Бел.Ру» пришло анонимное письмо, в котором сообщили о том, что в АО «Медтехника» «прямо сейчас проводят рейдерский захват».

Материалы по теме
Директор АО «Медтехника» подтвердил факт проверки компании силовыми структурамиВ УФАС Белгородской области началось рассмотрение дела «Медтехники» и КоКоллектив белгородской «Медтехники» написал открытое письмо Борису Титову
#Новости#Проверки#Департамент здравоохранения#Белгородское уфас россии#Медтехника#Медицинское оборудование#Рейдерский захват#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18