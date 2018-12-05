Гендиректора АО «Медтехника» не смогли сместить с должности

В начале декабря на внеочередном собрании акционеров АО «Медтехника» рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора общества Ильи Коптяева. На должность претендовал бывший руководитель комитета имущественных и земельных отношений Белгорода Виктор Гавриленко, сообщает «Коммерсант».
По словам Ильи Коптяева, он остался в должности, так как за решение о его смещении не проголосовали требуемые 75 % акционеров. Коптяев обратился в полицию с требованием привлечь к ответственности председателя Совета директоров Елену Щибрик за фальсификацию решения общего собрания акционеров от 2 ноября о созыве внеочередного собрания.
51 % акций «Медтехники» находится во владении департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области. У Коптяева – 20,6 % акций.
В Совет директоров компании входят сотрудники регионального департамента здравоохранения и соцзащиты – Елена Щибрик и Инна Сечкина.
В октябре УФАС по Белгородской области возбудило дело в отношении «Медтехники», ООО «Техномедсервис» и ООО «Статус медикал», которые подозреваются в картельном сговоре при поставках медицинского оборудования. В сентябре компанию проверяли белгородские силовики.
Позже Илья Коптяев попросил защиты от рейдерского захвата у губернатора Евгения Савченко. В ноябре сотрудники компании написали письмо с просьбой о помощи бизнес-омбудсмену Борису Титову.
5 декабря в редакцию ИА «Бел.Ру» пришло анонимное письмо, в котором сообщили о том, что в АО «Медтехника» «прямо сейчас проводят рейдерский захват».