Гендиректора АО «Медтехника» не смогли сместить с должности

По словам Ильи Коптяева, он остался в должности, так как за решение о его смещении не проголосовали требуемые 75 % акционеров. Коптяев обратился в полицию с требованием привлечь к ответственности председателя Совета директоров Елену Щибрик за фальсификацию решения общего собрания акционеров от 2 ноября о созыве внеочередного собрания.