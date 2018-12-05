Александр Кокорин просидит в «Бутырке» минимум до февраля 2019 года

Posted 5 декабря 2018, 14:35
Published 5 декабря 2018, 14:35
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Суд отказался освободить арестованных по обвинению в побоях и хулиганстве футболистов. Срок ареста продлили до 8 февраля 2019 года, сообщают СМИ.
Под арестом остались также брат Кокорина Кирилл и ещё один участник – Александр Протасовицкий.
Во время заседания все обвиняемые частично признали свою вину. Ранее Кирилл Кокорин написал заявление в полицию на пострадавшего водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Александр Кокорин заявил, что помогает следствию разобраться в том, что они совершили, цитирует его «МК». На доводы следствия о том, что он может скрыться, уроженец Валуек заявил, что профессионально занимается спортом, у него особый распорядок и узнаваемое лицо.
- Я надеюсь на вашу профессиональную оценку и готов отвечать только за то, что совершал. Вину признаю частично. Александр Кокорин
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий обвиняются в побоях и хулиганстве после драк в Москве утром 8 октября. В них пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.