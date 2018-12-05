Александр Кокорин просидит в «Бутырке» минимум до февраля 2019 года

Александр Кокорин заявил, что помогает следствию разобраться в том, что они совершили, цитирует его «МК». На доводы следствия о том, что он может скрыться, уроженец Валуек заявил, что профессионально занимается спортом, у него особый распорядок и узнаваемое лицо.