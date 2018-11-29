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Posted 29 ноября 2018, 08:54

Published 29 ноября 2018, 08:54

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

НИУ «БелГУ» стал первым в РФ вузом с сертификатом по бережливому производству

29 ноября 2018, 08:54
НОЦ «Инжиниринговая школа НИУ “БелГУ”», одно из подразделений белгородского вуза, стал обладателем единственного пока в РФ сертификата по бережливому производству.

На базе этого подразделения реализуются различные программы, в том числе и по бережливому производству. Теперь Инжиниринговая школа получила официальное подтверждение тому, что её деятельность отвечает стандартам бережливого менеджмента.

Документ из рук Леонида Сергеева, представителя ОАО «ВНИИС», получил ректор вуза Олег Полухин. По результатам аттестации учреждение получило 75,56 % и попало в категорию «Признание достижений».

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#Новости#Бережливое производство#Инжиниринговая школа белгу#Сертификат#Общество
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