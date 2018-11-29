«Белогорье» стартовало в еврокубках с гостевой победы в Венгрии

Во второй партии «Пензудьор» тоже отпустил именитого соперника в отрыв с самого начала – 5:9. Но в этот раз расслабленность белгородцев позволила венгерскому клубу отыграться – 15:15. Предрешили исход партии точная атака и два эйса Павла Тетюхина – 21:18. Удержать преимущество было делом техники – 25:22.