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«Белогорье» стартовало в еврокубках с гостевой победы в Венгрии

29 ноября 2018, 07:28
Фото: Евгений Грицков / ИА "Бел.Ру"
фото из архива ИА "Бел.Ру"
В 1/16 Кубка вызова белгородские волейболисты в трёх партиях переиграли венгерский «Пензудьор».

Гости удачно начали первую партию, выиграв четыре подряд очка на подаче связующего Сергея Багрея. На подаче хозяева проблем россиянам не доставляли, поэтому «Белогорье» часто атаковало первым темпом. В итоге преимущество «львов» к концу партии выросло до 10 очков – 25:15.

Во второй партии «Пензудьор» тоже отпустил именитого соперника в отрыв с самого начала – 5:9. Но в этот раз расслабленность белгородцев позволила венгерскому клубу отыграться – 15:15. Предрешили исход партии точная атака и два эйса Павла Тетюхина – 21:18. Удержать преимущество было делом техники – 25:22.

В конце второй партии на площадку в составе «Белогорья» вышел диагональный Егор Сиденко и стал одним из главных действующих лиц в третьем сете. Равная игра шла до середины партии, но в концовке белгородцы продемонстрировали свой класс – 25:18 и 3:0 по партиям.

Самыми результативными игроками стали Павел Тетюхин и Александр Сафонов – по 12 очков, столько же набрал игрок «Пензудьора» Золтан Ковач.

Ответный матч пройдёт в Белгороде 4 декабря. Для выхода в 1/8 «львам» нужно выиграть две партии. В случае поражения 0:3 или 1:3 будет назначен «золотой» сет. Соперником победителя пары «Белогорье» – «Пензудьор» станет кипрская «Омония».

На сайте «Белогорья» сообщили, что 28 ноября массажист Владимир Беляев отметил 70-летний юбилей. Он проработал в клубе более 25 лет.

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