«Белогорье» стартовало в еврокубках с гостевой победы в Венгрии

Гости удачно начали первую партию, выиграв четыре подряд очка на подаче связующего Сергея Багрея. На подаче хозяева проблем россиянам не доставляли, поэтому «Белогорье» часто атаковало первым темпом. В итоге преимущество «львов» к концу партии выросло до 10 очков – 25:15.
Во второй партии «Пензудьор» тоже отпустил именитого соперника в отрыв с самого начала – 5:9. Но в этот раз расслабленность белгородцев позволила венгерскому клубу отыграться – 15:15. Предрешили исход партии точная атака и два эйса Павла Тетюхина – 21:18. Удержать преимущество было делом техники – 25:22.
В конце второй партии на площадку в составе «Белогорья» вышел диагональный Егор Сиденко и стал одним из главных действующих лиц в третьем сете. Равная игра шла до середины партии, но в концовке белгородцы продемонстрировали свой класс – 25:18 и 3:0 по партиям.
Самыми результативными игроками стали Павел Тетюхин и Александр Сафонов – по 12 очков, столько же набрал игрок «Пензудьора» Золтан Ковач.
Ответный матч пройдёт в Белгороде 4 декабря. Для выхода в 1/8 «львам» нужно выиграть две партии. В случае поражения 0:3 или 1:3 будет назначен «золотой» сет. Соперником победителя пары «Белогорье» – «Пензудьор» станет кипрская «Омония».
На сайте «Белогорья» сообщили, что 28 ноября массажист Владимир Беляев отметил 70-летний юбилей. Он проработал в клубе более 25 лет.