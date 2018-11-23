Столица Сербии примет фестиваль «Дни Белгородской области»

Сербия для нас крайне интересна, ведь по большому счёту это верный стратегический партнёр нашей страны, с которым нас связывают многовековые контакты, дружба и сотрудничество в самых различных областях. И поэтому мы бы хотели расширять наше взаимодействие, но не только для того, чтобы молодёжь Сербии захотела приехать к нам учиться. В первую очередь мы хотим донести до жителей Сербии достоверную информацию о России. Чтобы они осознали, насколько наши народы близки.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»