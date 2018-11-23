Столица Сербии примет фестиваль «Дни Белгородской области»

Posted 23 ноября 2018, 07:10
Published 23 ноября 2018, 07:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
О проведении «дней» говорилось на встречах двух сторон в Белграде. Область представляла делегация из НИУ «БелГУ» во главе с ректором Олегом Полухиным. Фестиваль должен продемонстрировать многообразие Белгородской области, развенчать мифы о современной России и вызвать у сербской молодёжи интерес к стране.
В рамках праздника запланированы обширные деловые и культурные программы, концерты, презентации крупных белгородских предприятий и учебных заведений. Свою помощь в проведении мероприятия предложил замглавы Минобразования Сербии Владимир Попович, поддержку окажет РНКЦ «Русский дом» в Белграде.
Сербия для нас крайне интересна, ведь по большому счёту это верный стратегический партнёр нашей страны, с которым нас связывают многовековые контакты, дружба и сотрудничество в самых различных областях. И поэтому мы бы хотели расширять наше взаимодействие, но не только для того, чтобы молодёжь Сербии захотела приехать к нам учиться. В первую очередь мы хотим донести до жителей Сербии достоверную информацию о России. Чтобы они осознали, насколько наши народы близки.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»