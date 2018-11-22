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Белгородская лига «Что? Где? Когда?» набирает участников

22 ноября 2018, 14:12
Отборочный тур в белгородскую лигу популярной интеллектуальной игры пройдёт 1 декабря в ЦМИ.

Белгородцев приглашают сыграть в зимней серии игр «Что? Где? Когда?». Для участия необходимо подать заявку оргкомитету и пройти отборочный тур. Если вы справитесь с этими двумя заданиями, то получите возможность поиграть в зимнем сезоне белгородской версии «ЧГК».

Этот сезон станет благотворительным: участники соберут средства для социально-реабилитационного центра межрегиональной общественной организации «Благотворительное общество "Милосердие и забота"». Здесь помогают людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, лишились жилья или поддержки родственников.

Я считаю, что наш «интеллектуальный союз» в первую очередь благоприятно скажется на качестве организации турнира и поможет вывести полюбившуюся интеллектуальную игру на новый уровень. Кроме того, в этом сезоне турнир будет носить ещё и благотворительный характер, а это значит, что наша молодёжь сможет не только поделиться своими знаниями, но и оказать реальную помощь нуждающимся. Дмитрий Тупейко, председатель БРОО «Новое поколение»

Зимнюю серию игр «Новое поколение» организует совместно с Белгородским клубом интеллектуальных игр. Руководитель клуба предлагает внести некоторые изменения в саму игру. По его мнению, новшества сделают мозговой штурм ещё интереснее.

Для того чтобы подать заявку на участие, необходимо написать на почту [email protected] до 28 ноября включительно. Форму заявки и подробную информацию ищите в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Отборочный тур состоится 1 декабря в 12:00.

Мероприятие состоится в дискозале областного Центра молодёжных инициатив.

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