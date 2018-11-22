Белгородская лига «Что? Где? Когда?» набирает участников

Белгородцев приглашают сыграть в зимней серии игр «Что? Где? Когда?». Для участия необходимо подать заявку оргкомитету и пройти отборочный тур. Если вы справитесь с этими двумя заданиями, то получите возможность поиграть в зимнем сезоне белгородской версии «ЧГК».
Этот сезон станет благотворительным: участники соберут средства для социально-реабилитационного центра межрегиональной общественной организации «Благотворительное общество "Милосердие и забота"». Здесь помогают людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, лишились жилья или поддержки родственников.
Я считаю, что наш «интеллектуальный союз» в первую очередь благоприятно скажется на качестве организации турнира и поможет вывести полюбившуюся интеллектуальную игру на новый уровень. Кроме того, в этом сезоне турнир будет носить ещё и благотворительный характер, а это значит, что наша молодёжь сможет не только поделиться своими знаниями, но и оказать реальную помощь нуждающимся. Дмитрий Тупейко, председатель БРОО «Новое поколение»
Зимнюю серию игр «Новое поколение» организует совместно с Белгородским клубом интеллектуальных игр. Руководитель клуба предлагает внести некоторые изменения в саму игру. По его мнению, новшества сделают мозговой штурм ещё интереснее.
Для того чтобы подать заявку на участие, необходимо написать на почту [email protected] до 28 ноября включительно. Форму заявки и подробную информацию ищите в группе в социальной сети «ВКонтакте».
Отборочный тур состоится 1 декабря в 12:00.
Мероприятие состоится в дискозале областного Центра молодёжных инициатив.