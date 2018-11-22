Белгородская лига «Что? Где? Когда?» набирает участников

Я считаю, что наш «интеллектуальный союз» в первую очередь благоприятно скажется на качестве организации турнира и поможет вывести полюбившуюся интеллектуальную игру на новый уровень. Кроме того, в этом сезоне турнир будет носить ещё и благотворительный характер, а это значит, что наша молодёжь сможет не только поделиться своими знаниями, но и оказать реальную помощь нуждающимся. Дмитрий Тупейко, председатель БРОО «Новое поколение»