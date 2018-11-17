В ожидании светлого будущего: поезд в «Новую жизнь», зарплата 40 тысяч и визит Путина

Власти Белгорода утвердили прогноз социально-экономического развития города на период до 2021 года. И ожидания у мэрии самые радужные: чиновники считают, что через три года средняя зарплата в Белгороде поднимется до 41 тысячи рублей. По данным Белгородстата, сейчас она составляет 32 422 рубля, и это, между прочим, самый высокий показатель в Черноземье после Липецкой области. За три года он должен подняться почти на 10 тысяч рублей.
На фоне ожидания недалёкого светлого будущего повсеместно продолжают расти цены. С 1 ноября в Белгороде на треть повысили стоимость проезда – до 20 рублей. И вполне логично предположить, что вслед за ростом цены на проезд в городской черте должна вырасти стоимость и междугороднего переезда. И, видимо, к грядущему повышению власти Белгородской области решили повысить качество услуг пассажирских перевозок и ужесточили требования к автобусам, которые имеют право возить людей на дальние расстояния. Они должны быть не старше 10 лет, их оборудуют камерами и спутниковой навигацией. Принятие документа резонно, так как только за месяц сотрудники ГИБДД Белгородской области сняли с рейса 41 автобус, техническое состояние которых было опасно для перевозки пассажиров.
Также в скором будущем на территории Белгородской области внедрят систему «Яндекс.Транспорт», с помощью которой жители региона смогут следить за перемещением автобусов онлайн. Губкин стал первым городом, который подключился к этой системе.
А вот у жителей микрорайона Новая жизнь с 23 ноября будет свой общественный транспорт: здесь начнёт курсировать поезд Белгород – 134 км – Белгород, стоимость проезда в котором составит 17 рублей.
В списке прогнозных планов на светлое будущее и строительство нового музея в Прохоровке – музея тыла, возведение которого обойдётся в 1,2 млрд рублей. Официальное открытие музейного комплекса планируется на 9 мая 2020 года, и почётным гостем торжества должен стать президент России Владимир Путин. А по дороге к музею расставят артефакты времён Великой Отечественной войны. Напомним, в январе 2017 года в Прохоровке заработал масштабный музей бронетанковой техники, его открытие посетил советник министра культуры РФ Михаил Мягков.
И ещё немного о нашем будущем. Сегодня, 17 ноября, во всём мире отмечается Международный день недоношенных детей. Специально к этой дате ИА «Бел.Ру» подготовило интервью с заведующей отделением патологии новорождённых перинатального центра горбольницы № 2 Белгорода Еленой Подсвировой. А накануне в перинатальном центре второй горбольницы состоялся «День белых лепестков», на который собрались родители с детьми, появившимися на свет раньше срока. Напомним, с начала 2018 года в Белгородской области появились на свет свыше 12 тыс. детей, из них 487 – недоношенных.