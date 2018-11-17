В ожидании светлого будущего: поезд в «Новую жизнь», зарплата 40 тысяч и визит Путина

На фоне ожидания недалёкого светлого будущего повсеместно продолжают расти цены. С 1 ноября в Белгороде на треть повысили стоимость проезда – до 20 рублей. И вполне логично предположить, что вслед за ростом цены на проезд в городской черте должна вырасти стоимость и междугороднего переезда. И, видимо, к грядущему повышению власти Белгородской области решили повысить качество услуг пассажирских перевозок и ужесточили требования к автобусам, которые имеют право возить людей на дальние расстояния. Они должны быть не старше 10 лет, их оборудуют камерами и спутниковой навигацией. Принятие документа резонно, так как только за месяц сотрудники ГИБДД Белгородской области сняли с рейса 41 автобус, техническое состояние которых было опасно для перевозки пассажиров.