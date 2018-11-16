Судьба Белгорода как города ЧМ-2022 по волейболу решится в феврале

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин в 2022 году пройдёт в России. Решение принял конгресс Международной федерации волейбола в мексиканском Канкуне. Волейбольный турнир такого масштаба в России не проходил ни разу, а в СССР в последний раз – в 1962 году.
Десять городов России захотели принять у себя мировой форум: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Ярославль и Белгород.
Заявку от Белгорода министру спорта России Павлу Колобкову направил губернатор региона Евгений Савченко. В своём письме он гарантировал, что в 2021 году в Белгороде завершат строительство 10-тысячной спортивной арены, сообщили на сайте ВК «Белогорье».
13 ноября в Москве прошло заседание комиссии по выдвижению кандидатуры России на проведение ЧМ-2022. Из руководителей регионов Евгений Савченко на комиссии был единственным. Был там и президент ВК «Белогорье» Геннадий Шипулин.
- Для Белгорода это также улучшение материальной составляющей спорта и различной городской и областной инфраструктуры, пересмотр подхода к спорту и физической культуре на местах, появление спортивного сооружения в Белгородской области… Новый дворец спорта должен дать новый импульс для его развития, увлечь новых людей этой замечательной игрой. Геннадий Шипулин
Олимпийский чемпион Тарас Хтей рассказал РИА «Новости», что Белгород заслуживает провести даже финал чемпионата мира.
- Выбор в пользу России говорит о том, что у нас в стране высокий уровень волейбола – от сборной до клубов, мы стоим на передовых позициях в волейболе. Надеюсь, наша сборная будет готова встать на пьедестал по итогам домашнего чемпионата мира, это очень престижно. Белгород тоже заслуживает провести чемпионат мира или даже финал турнира.
Тарас Хтей
Города чемпионата мира определят в феврале 2019 года.