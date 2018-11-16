Судьба Белгорода как города ЧМ-2022 по волейболу решится в феврале

- Выбор в пользу России говорит о том, что у нас в стране высокий уровень волейбола – от сборной до клубов, мы стоим на передовых позициях в волейболе. Надеюсь, наша сборная будет готова встать на пьедестал по итогам домашнего чемпионата мира, это очень престижно. Белгород тоже заслуживает провести чемпионат мира или даже финал турнира.