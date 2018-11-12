Продукция с символикой обойдётся Белгородской областной Думе в 380 000 рублей

9 ноября там же размещена закупка на изготовление поздравительных открыток и бланков благодарностей для областной Думы. Максимальная стоимость контракта – 248 000 рублей. Исполнитель заказа сделает 2 700 поздравительных открыток с вкладышем к государственным праздникам, 500 бланков «Благодарность председателя Белгородской областной Думы» и 2 000 бланков «Благодарность депутата Белгородской областной Думы».