Продукция с символикой обойдётся Белгородской областной Думе в 380 000 рублей

Областная типография сделает для облдумы блокноты, ежедневники, настенные календари, удостоверения, ручки, три вида бумажных пакетов и визитки. Также в закупку вошло издание 400 экземпляров специального выпуска цветной газеты «Думские ведомости» на четырёх полосах.
Белгородская областная Дума была готова заплатить по контракту максимальную сумму в 510 000 рублей. В конкурсе приняли участие Белгородская областная типография и типография «Константа». Областная типография предложила выполнить заказ за 380 000 рублей, включая НДС.
Контракт заключили 6 ноября. Срок оказания услуг – до 3 декабря этого года.
Технические характеристики и количество продукции можно изучить в приложении к контракту на сайте госзакупок.
9 ноября там же размещена закупка на изготовление поздравительных открыток и бланков благодарностей для областной Думы. Максимальная стоимость контракта – 248 000 рублей. Исполнитель заказа сделает 2 700 поздравительных открыток с вкладышем к государственным праздникам, 500 бланков «Благодарность председателя Белгородской областной Думы» и 2 000 бланков «Благодарность депутата Белгородской областной Думы».
Поздравительные открытки подготовят к Новому году, 23 февраля и 8 марта, 9 мая, 12 июня и 4 ноября.
Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 12 по 16 ноября. Срок выполнения работ – по 10 декабря.