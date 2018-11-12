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Продукция с символикой обойдётся Белгородской областной Думе в 380 000 рублей

12 ноября 2018, 10:09
Фото: belduma.ru
Заказ выполнит Белгородская областная типография.

Областная типография сделает для облдумы блокноты, ежедневники, настенные календари, удостоверения, ручки, три вида бумажных пакетов и визитки. Также в закупку вошло издание 400 экземпляров специального выпуска цветной газеты «Думские ведомости» на четырёх полосах.

Белгородская областная Дума была готова заплатить по контракту максимальную сумму в 510 000 рублей. В конкурсе приняли участие Белгородская областная типография и типография «Константа». Областная типография предложила выполнить заказ за 380 000 рублей, включая НДС.

Контракт заключили 6 ноября. Срок оказания услуг – до 3 декабря этого года.

Технические характеристики и количество продукции можно изучить в приложении к контракту на сайте госзакупок.

9 ноября там же размещена закупка на изготовление поздравительных открыток и бланков благодарностей для областной Думы. Максимальная стоимость контракта – 248 000 рублей. Исполнитель заказа сделает 2 700 поздравительных открыток с вкладышем к государственным праздникам, 500 бланков «Благодарность председателя Белгородской областной Думы» и 2 000 бланков «Благодарность депутата Белгородской областной Думы».

Поздравительные открытки подготовят к Новому году, 23 февраля и 8 марта, 9 мая, 12 июня и 4 ноября.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 12 по 16 ноября. Срок выполнения работ – по 10 декабря.

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