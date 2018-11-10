НИУ «БелГУ» будет участвовать в проектах FIEP Европы и ЮНЕСКО

- Подписание соглашения будет для нас большой честью. Мы сделаем всё, чтобы оно было материализовано в конкретные дела, связанные с нашим участием в европейском движении. Для нас очень интересно, что даст наше сотрудничество самой ассоциации, что это даст нашим спортсменам, которые получат дополнительные возможности. Пусть это послужит укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами. В Европе масса университетов – в Германии, во Франции, в Польше, в Италии, в Нидерландах, с которыми мы имеем теснейшие связи. Олег Полухин