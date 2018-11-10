НИУ «БелГУ» будет участвовать в проектах FIEP Европы и ЮНЕСКО

Posted 10 ноября 2018, 09:37
Published 10 ноября 2018, 09:37
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин и президент FIEP Европы, профессор университета имени Коменского в Братиславе Бранислав Антола встретились в белгородском университете.
Подписанное соглашение между НИУ «БелГУ» и FIEP предполагает участие российской делегации в планируемых научно-исследовательских проектах в области физкультуры и спорта под эгидой ЮНЕСКО. В российскую делегацию войдут в основном представители факультета физической культуры пединститута НИУ «БелГУ».
Соглашение носит рамочный характер. В дополнение к нему подготовят дорожную карту на 2019 год по конкретным мероприятиям, ответственным за их реализацию и финансовым ресурсам, которые на это потребуются.
- Подписание соглашения будет для нас большой честью. Мы сделаем всё, чтобы оно было материализовано в конкретные дела, связанные с нашим участием в европейском движении. Для нас очень интересно, что даст наше сотрудничество самой ассоциации, что это даст нашим спортсменам, которые получат дополнительные возможности. Пусть это послужит укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами. В Европе масса университетов – в Германии, во Франции, в Польше, в Италии, в Нидерландах, с которыми мы имеем теснейшие связи. Олег Полухин
Ректор белгородского университета рассказал, что вуз уделяет значительное внимание развитию физкультуры и спорта. Программа здоровьесбережения охватывает все аспекты здоровья человека. По словам Олега Полухина, БелГУ, как учебное заведение, располагает одной из лучших спортивных баз в России, а спорткомплекс Светланы Хоркиной – гордость университета. Вуз лидирует в развитии сдачи норм ГТО, имеет один из лучших факультетов физической культуры и преподавательский состав, гордится олимпийскими чемпионами – выпускниками вуза.
Бранислав Антола презентовал проекты Федерации физического воспитания и рассказал о её истории. FIEP создали в 1923 году в Брюсселе. На сегодня в федерацию входит 140 стран. FIEP сотрудничает с Международным олимпийским комитетом, совместно с ЮНЕСКО реализует проект по развитию физкультуры в массах по всему миру, издаёт два журнала и выпустила несколько книг по истории видов спорта в Европе и методике преподавания физкультуры в школе.
Активные участники федерации получают награды. Россию в FIEP представляет НИУ «БелГУ», его сотрудники – Игорь Никулин, Наталья Поклад, Елизавета Богачёва и Людмила Бурая получили Тулинскую европейскую награду.
Российский представитель FIEP Фёдор Собянин рассказал о том, как в 2012 году появилась российская делегация в FIEP, об этапах сотрудничества и о том, что нужно выходить на новый уровень взаимодействия.
Бранислав Антола – профессор университета имени Коменского в Братиславе. Проректор по международной деятельности НИУ «БелГУ» Владислав Кучмистый предложил сотрудничать и на уровне университетов. Ректор БелГУ и гость из Словакии идею поддержали, а после подписания соглашения вручили друг другу памятные сувениры.