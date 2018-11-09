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Белгородец предложил выдать «велофанатикам» жезлы ДПС

9 ноября 2018, 11:21
В первую неделю ноября в «Чёрный список» на сайте ИА «Бел.Ру» пожаловались на распоясавшихся велосипедистов, на едкий запах с полигона отходов и пентхаус для голубей.

Терминалы-невидимки

В автобусах и троллейбусах МУП «ГПТ» снова пропали терминалы безналичной оплаты, сообщил Обыватель.

- Цена проезда за нал/безнал сравнялась, финансовых потерь вроде бы нет, так в чём же причина? С 10 рублей до 15 терминалы перепрограммировали за один день, что же за «перепрошивка» идёт уже неделю? Обыватель

Напомним, на этой неделе в Сбербанке рассказали, что терминалы работают.

Как и каждую неделю, поступили жалобы на работу транспорта. В маршрутках № 103 до Разумного пахнет соляркой. Маршрутку № 111с ждут часами.

Бутафорные светильники у школы

Владимир уже во второй раз пожаловался на вечернюю темноту по пути от школы № 2 в Северном к площади. «А воз и ныне там».

- Фонари, которые поставили в прошлом году после реконструкции, по всей видимости, в настоящее время служат своеобразной бутафорией, так сказать, для красоты в светлое время суток… Включите фонари, не экономьте на безопасности наших детей и жителей пгт. Северный.

Владимир

Страдания от ООО «Автострада»

Олег Медведков рассказал, что ООО «Автострада» в очередной раз затянуло работы по ремонту дороги по улице Бельгина в посёлке Разумное.

- Если нет возможностей до конца и качественно, без нарушения технологии строительства, выполнять работы, то зачем начинать их?! А ведь уже наступили ночью морозы! С таким подходом дорога долго не простоит, а бюджетные деньги (налогоплательщиков) в очередной раз закопают в землю!

Олег Медведков

Свалочный туман

Катерина Пивнева попала в туман с едким запахом от полигона ТБО в сёлах Пушкарное и Стрелецкое Белгородского района.

- Дышать на улице нечем! Начинается кашель. Говорят, что детям в школе на уроке физкультуры утром 7 ноября было плохо. Стоит туман с едким запахом!

Катерина Пивнева

Жезлы для «велофанатиков»

Белгородец с ником 1985 и старше недоволен распоясавшимися велосипедистами. Парковок в городе не хватает, водители вынуждены нарушать правила не по своей воле.

- Я полагаю, для велофанатиков и так сделали власти неприлично много, оттяпав по половине тротуаров… И ещё, что касается велосипедистов, не много ли они берут на себя – «проводить беседы с водителями»? Или это намёк на что-то конкретное? Может, им ещё жезлы выдать и наделить полномочиями ГАИ? 1985 и старше

Пентхаус для голубей

вход на техэтаж
Фото: из жалобы в "Чёрный список" ИА Бел.Ру

Анатолий прислал фото технического этажа дома на Щорса, 36а, по которым видно, как удобно в помещениях расположились голуби.

- Вот откуда вонь и возможная инфекция! Кто должен избавить от нашествия голубей? Жильцы на техэтаж доступа не имеют. Ключи – у работников обслуживающей организации. Они не ходят, не проверяют или не хотят этого делать? Кто остановит голубиный беспредел?

Анатолий

Редакция ИА «Бел.Ру» не несёт ответственности за содержание сообщений в «Чёрном списке». Ответить на жалобу можно в комментариях к ней или на почту редакции. По некоторым жалобам будут сделаны редакционные запросы в городские и районные администрации и профильные организации.

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