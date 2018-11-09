Белгородец предложил выдать «велофанатикам» жезлы ДПС

- Я полагаю, для велофанатиков и так сделали власти неприлично много, оттяпав по половине тротуаров… И ещё, что касается велосипедистов, не много ли они берут на себя – «проводить беседы с водителями»? Или это намёк на что-то конкретное? Может, им ещё жезлы выдать и наделить полномочиями ГАИ? 1985 и старше