Белгородец предложил выдать «велофанатикам» жезлы ДПС

Терминалы-невидимки
- Цена проезда за нал/безнал сравнялась, финансовых потерь вроде бы нет, так в чём же причина? С 10 рублей до 15 терминалы перепрограммировали за один день, что же за «перепрошивка» идёт уже неделю? Обыватель
Как и каждую неделю, поступили жалобы на работу транспорта. В маршрутках № 103 до Разумного пахнет соляркой. Маршрутку № 111с ждут часами.
Бутафорные светильники у школы
Владимир уже во второй раз пожаловался на вечернюю темноту по пути от школы № 2 в Северном к площади. «А воз и ныне там».
- Фонари, которые поставили в прошлом году после реконструкции, по всей видимости, в настоящее время служат своеобразной бутафорией, так сказать, для красоты в светлое время суток… Включите фонари, не экономьте на безопасности наших детей и жителей пгт. Северный.
Владимир
Страдания от ООО «Автострада»
Олег Медведков рассказал, что ООО «Автострада» в очередной раз затянуло работы по ремонту дороги по улице Бельгина в посёлке Разумное.
- Если нет возможностей до конца и качественно, без нарушения технологии строительства, выполнять работы, то зачем начинать их?! А ведь уже наступили ночью морозы! С таким подходом дорога долго не простоит, а бюджетные деньги (налогоплательщиков) в очередной раз закопают в землю!
Олег Медведков
Свалочный туман
Катерина Пивнева попала в туман с едким запахом от полигона ТБО в сёлах Пушкарное и Стрелецкое Белгородского района.
- Дышать на улице нечем! Начинается кашель. Говорят, что детям в школе на уроке физкультуры утром 7 ноября было плохо. Стоит туман с едким запахом!
Катерина Пивнева
Жезлы для «велофанатиков»
Белгородец с ником 1985 и старше недоволен распоясавшимися велосипедистами. Парковок в городе не хватает, водители вынуждены нарушать правила не по своей воле.
- Я полагаю, для велофанатиков и так сделали власти неприлично много, оттяпав по половине тротуаров… И ещё, что касается велосипедистов, не много ли они берут на себя – «проводить беседы с водителями»? Или это намёк на что-то конкретное? Может, им ещё жезлы выдать и наделить полномочиями ГАИ? 1985 и старше
Пентхаус для голубей
Анатолий прислал фото технического этажа дома на Щорса, 36а, по которым видно, как удобно в помещениях расположились голуби.
- Вот откуда вонь и возможная инфекция! Кто должен избавить от нашествия голубей? Жильцы на техэтаж доступа не имеют. Ключи – у работников обслуживающей организации. Они не ходят, не проверяют или не хотят этого делать? Кто остановит голубиный беспредел?
Анатолий
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