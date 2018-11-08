Более 60 тысяч белгородцев не могут покинуть Россию из-за долгов

Задолженность этих граждан по различным категориям исполнительных производств составила более 38 млрд рублей. Ограничительные меры сработали отчасти: по долгам расплатились 204 человека, сумма составила 21,7 млн рублей.
Доля алиментщиков в общем долге составляет 687 млн рублей, пересечь границу из-за этого не могут 5 279 человек.
И.о. начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Белгородской области Наталья Залезняк отмечает, что ограничение выезда из страны очень эффективно. Как правило, неплательщики имеют долги не из-за нехватки средств и нередко планируют провести отпуск в тёплых странах. Вероятность остаться без приятного отпуска их пугает, и они оплачивают задолженности.
В чёрный список невыездных могут попасть люди, которые были заранее уведомлены об имеющейся задолженности, но в установленный срок без уважительных причин не предприняли никаких мер по разрешению ситуации. В зависимости от вида долга поводом для ограничения выезда за границу может стать невыплаченная сумма более 10 00 или 30 000 рублей. Как только неплательщик погашает долг, постановление об ограничении права на выезд из страны отменяется.
УФССП России по Белгородской области напоминает, что избежать неприятных ситуаций на границе поможет «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте управления либо мобильное приложение «ФССП России», с помощью которых можно не только узнать о наличии задолженности по исполнительному производству, но и оплатить её в режиме онлайн.