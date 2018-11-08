Более 60 тысяч белгородцев не могут покинуть Россию из-за долгов

В чёрный список невыездных могут попасть люди, которые были заранее уведомлены об имеющейся задолженности, но в установленный срок без уважительных причин не предприняли никаких мер по разрешению ситуации. В зависимости от вида долга поводом для ограничения выезда за границу может стать невыплаченная сумма более 10 00 или 30 000 рублей. Как только неплательщик погашает долг, постановление об ограничении права на выезд из страны отменяется.