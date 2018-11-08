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10 лучших музеев страны выбирают россияне путём голосования

8 ноября 2018, 14:34
Фото: www.culture.ru
Первое всероссийское онлайн-голосование продлится до 26 ноября 2018 года.

В «Ночь искусств» стартовало онлайн-голосование «Мой любимый музей». Акция проходит на портале «Культура.РФ» и объединяет музеи и выставочные залы по всей стране.

Организаторы не стремятся показать самые крупные музеи с огромными коллекциями экспонатов, это голосование показывает активность посетителей, а не работников культуры. Каталог на портале насчитывает более 4 000 учреждений, за каждое можно проголосовать, причём не единожды за период, а раз в сутки. Среди многотысячного списка названий своё любимое учреждение найти можно при помощи системы фильтров и рубрикатора, имеется на сайте и поиск по названию.

От Белгорода на сайте представлено девять музеев: Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Белгородский государственный историко-краеведческий музей, выставочный зал «Родина», Белгородский государственный музей народной культуры, Белгородский государственный художественный музей, Белгородский государственный литературный музей, краеведческий музей «Быт и культура села Большое Городище» и Фотогалерея им. В. А. Собровина.

Всего от области участвуют 49 учреждений. Результаты голосования будут подведены в середине декабря. Десятка музеев, получившая больше всего голосов, получит дипломы Министерства культуры РФ и награды.

Приятным бонусом к заслугам станет народное признание и известность, ведь об этих заведениях узнает вся страна.

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