10 лучших музеев страны выбирают россияне путём голосования

В «Ночь искусств» стартовало онлайн-голосование «Мой любимый музей». Акция проходит на портале «Культура.РФ» и объединяет музеи и выставочные залы по всей стране.
Организаторы не стремятся показать самые крупные музеи с огромными коллекциями экспонатов, это голосование показывает активность посетителей, а не работников культуры. Каталог на портале насчитывает более 4 000 учреждений, за каждое можно проголосовать, причём не единожды за период, а раз в сутки. Среди многотысячного списка названий своё любимое учреждение найти можно при помощи системы фильтров и рубрикатора, имеется на сайте и поиск по названию.
От Белгорода на сайте представлено девять музеев: Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Белгородский государственный историко-краеведческий музей, выставочный зал «Родина», Белгородский государственный музей народной культуры, Белгородский государственный художественный музей, Белгородский государственный литературный музей, краеведческий музей «Быт и культура села Большое Городище» и Фотогалерея им. В. А. Собровина.
Всего от области участвуют 49 учреждений. Результаты голосования будут подведены в середине декабря. Десятка музеев, получившая больше всего голосов, получит дипломы Министерства культуры РФ и награды.
Приятным бонусом к заслугам станет народное признание и известность, ведь об этих заведениях узнает вся страна.