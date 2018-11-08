10 лучших музеев страны выбирают россияне путём голосования

Организаторы не стремятся показать самые крупные музеи с огромными коллекциями экспонатов, это голосование показывает активность посетителей, а не работников культуры. Каталог на портале насчитывает более 4 000 учреждений, за каждое можно проголосовать, причём не единожды за период, а раз в сутки. Среди многотысячного списка названий своё любимое учреждение найти можно при помощи системы фильтров и рубрикатора, имеется на сайте и поиск по названию.