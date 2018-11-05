«Ночь искусств»: как это было в Белгороде

Что такое «Ночь искусств», я узнала год назад из новостного сюжета. В этом году решила сама поучаствовать в акции: посмотреть выставки в музеях, увидеть реконструкцию в диораме и послушать концерт в филармонии.
В этот день в художественном музее проходили три выставки: «История музея. Афиши. Фотографии», «Отечественное искусство 20-21 веков» и выставка новых поступлений за 2013-2017 годы. Разные техники, краски, жанры, сюжеты и тематики − от России 19 века до наших дней. Каждую работу хотелось рассмотреть подольше.
В музей пришли люди старшего поколения, подростки и родители с детьми. Для юных посетителей прошёл квест «Транзит по Советскому Союзу. Путешествие по стране, которой нет». Командам читали исторический факт, связанный с определённой картиной и художником. И участники должны были отыскать полотно. Самых активных наградили приятными призами.
В 19:00 в диораме начинался мастер-класс стеклодува А. И. Лыкова. А на втором этаже расположилась «Ожившая экспозиция» — самая зрелищная реконструкция музея. Опалённое поле, разбитая техника, солдаты, над которыми нависло горящее небо. Слышен рёв самолётов и взрывы. Оторвёшь на минуту взгляд — вспомнишь, что война давно закончилась.
В другом зале можно было увидеть расплавленный двигатель танка, форму тех времён, боевые награды, реконструкцию землянки и другие экспонаты. На «Курсе молодого бойца» разбирали и собирали автомат. Для всех желающих в кинозале показывали исторический мультфильм «Крепость: щитом и мечом».
Историко-краеведческий музей — ещё одно интересное место для детей и взрослых. Здесь объединили несколько тематических выставок: о войне, Советском Союзе, советской школе и природе. Вы рассматриваете убранство купцов 19 века, а напротив стоит прототип первого фотоаппарата и компьютера. Нынешние ученики рассматривали значки пионеров, буквари и тетради, чтобы пройти квест. Дети помладше расписывали глиняные тарелочки и участвовали в мастер-классах.
Гости могли посмотреть на обитателей леса. Если вы никогда не видели медведя, горностая или редкие виды бабочек — приходите в музей.
В музее народной культуры «Ночь искусств» началась с мастер-классов «Искусство живописи» и «Народное искусство». Детей развлекали кот Базилио и лиса Алиса. Проходили лекции о фотографии, слове и кино. Но я успела только на концерт. В большом зале взрослые и дети не просто слушали современные хиты, а танцевали! Работала выставка: уникальные виды Белгорода 19 века, коллекции фарфоровых фигурок, лотерейных билетов и печатных машин. Как рассказал экскурсовод, последнюю коллекцию предоставил IT-специалист Андрей Смирнов. Он собрал девять машин, самая старая – 19 века.
Закончить свою «Ночь искусств» я решила музыкой. В филармонии программа тоже началась в 19 часов: арт-мастерские для юных слушателей, розыгрыш призов, музыкальные лекции, мастер-класс по латиноамериканским танцам. В органном зале проходил концерт Modern Organ с Тимуром Халиуллиным и группой «Звуки БА». Зрители даже попросили его повторить.
На концерте симфонического оркестра «С чего начинается классика» с дирижёром Дмитрием Филатовым был аншлаг. Мест не хватало, и люди слушали известные классические композиции стоя.