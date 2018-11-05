«Ночь искусств»: как это было в Белгороде

В музее народной культуры «Ночь искусств» началась с мастер-классов «Искусство живописи» и «Народное искусство». Детей развлекали кот Базилио и лиса Алиса. Проходили лекции о фотографии, слове и кино. Но я успела только на концерт. В большом зале взрослые и дети не просто слушали современные хиты, а танцевали! Работала выставка: уникальные виды Белгорода 19 века, коллекции фарфоровых фигурок, лотерейных билетов и печатных машин. Как рассказал экскурсовод, последнюю коллекцию предоставил IT-специалист Андрей Смирнов. Он собрал девять машин, самая старая – 19 века.