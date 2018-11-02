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Водные горки в белгородском аквапарке смонтированы на 70 %

2 ноября 2018, 10:27
Фото: pixabay.com
Строительство здания планируют завершить в мае 2019 года.

Комплекс горок начали устанавливать до возведения стен и крыши – такова технология строительства объекта. Конструкция уже смонтирована на 70 %.

На этой неделе началась установка массивных колонных ферм. Как рассказали на объекте, скоро периметр зашьют сэндвич-панелями и витражами. Крышу здания обещают сделать многослойной.

На первом этаже возводятся стены и перегородки. Здесь расположатся кассы, кафе, магазины, фотостудия, а также технические и вспомогательные помещения. Рядом с объектом строится парковка.

Продолжаются монтаж насосных систем, установка фильтров, обвязка трубопроводов для систем водоснабжения и водоотведения.

Завершится строительство Белгородского аквапарка в мае 2019 года, рассказали в пресс-службе ГК «Агро-Белогорье».

Напомним, что комплекс начали строить в ноябре 2017 года около посёлка Нижний Ольшанец. По обещаниям организаторов в здании будет комплекс из семи горок, джакузи, гейзеры, банный комплекс, детский городок, релакс-зона, гидромассажи, ледяные фонтаны, «душ впечатлений», аттракцион «ленивая река» и волновой бассейн.

Объект может вместить 700 посетителей единовременно. Стоимость входного билета пока не определили.

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#Новости#Монтаж#Аквапарк#Строительство#Водные горки#Общество
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