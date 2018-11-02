Водные горки в белгородском аквапарке смонтированы на 70 %

Напомним, что комплекс начали строить в ноябре 2017 года около посёлка Нижний Ольшанец. По обещаниям организаторов в здании будет комплекс из семи горок, джакузи, гейзеры, банный комплекс, детский городок, релакс-зона, гидромассажи, ледяные фонтаны, «душ впечатлений», аттракцион «ленивая река» и волновой бассейн.