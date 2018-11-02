Водные горки в белгородском аквапарке смонтированы на 70 %

Комплекс горок начали устанавливать до возведения стен и крыши – такова технология строительства объекта. Конструкция уже смонтирована на 70 %.
На этой неделе началась установка массивных колонных ферм. Как рассказали на объекте, скоро периметр зашьют сэндвич-панелями и витражами. Крышу здания обещают сделать многослойной.
На первом этаже возводятся стены и перегородки. Здесь расположатся кассы, кафе, магазины, фотостудия, а также технические и вспомогательные помещения. Рядом с объектом строится парковка.
Продолжаются монтаж насосных систем, установка фильтров, обвязка трубопроводов для систем водоснабжения и водоотведения.
Завершится строительство Белгородского аквапарка в мае 2019 года, рассказали в пресс-службе ГК «Агро-Белогорье».
Напомним, что комплекс начали строить в ноябре 2017 года около посёлка Нижний Ольшанец. По обещаниям организаторов в здании будет комплекс из семи горок, джакузи, гейзеры, банный комплекс, детский городок, релакс-зона, гидромассажи, ледяные фонтаны, «душ впечатлений», аттракцион «ленивая река» и волновой бассейн.