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В этом году Белгородская «Квадра» вложила 66,5 млн рублей в подключение объектов

2 ноября 2018, 09:26
Фото: Елена Свиридова/ИА "Бел.Ру"
К централизованной системе теплоснабжения в этом году Белгородский филиал «Квадры» уже присоединил четыре жилых дома, два детских сада и девять прочих объектов.

До конца 2018 года тепло получат ещё восемь многоэтажных домов и один детский сад. Большинство этих объектов находятся в микрорайоне Новая жизнь. На подключение новых потребителей Белгородская «Квадра» направила 66,5 млн рублей.

Фото: Елена Свиридова/ИА "Бел.Ру"

Самый крупный наш объект технологического присоединения – новостройки микрорайона Новая жизнь. В общей сложности в этом году мы построим здесь 1,4 км теплосетей и подключим к теплу шесть жилых домов и детсад. Планируем к середине декабря дать тепло в полном объёме для всех домов второй очереди Новой жизни. Предполагается, что зимой здесь будут вестись работы по внутренней отделке, а потому вопрос своевременной подачи тепла очень актуален.Михаил Чефранов, управляющий директор филиала ПАО «Квадра» − «Белгородская генерация»

Сейчас в микрорайоне строятся тепловые камеры и внутриквартальная теплосеть, где энергетики прокладывают трубы диаметром 219 мм. Сроки и качество строительства контролируют белгородские энергетики – еженедельно здесь проходят выездные совещания.

Главный инженер Белгородской «Квадры» Виктор Горлов рассказал, что в прошлом году филиал подключил к теплоснабжению девять домов в микрорайоне Новая жизнь, построив к ним 1,5 км трубопроводов. В планах на будущее – подключение к теплосети домов третьей очереди.

Справка. По программе технического перевооружения и реконструкции филиал ежегодно подключает новостройки к централизованной системе теплоснабжения. Работы проводятся за счёт средств подключаемых потребителей по тарифам, утверждённым Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов по Белгородской области.

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