В этом году Белгородская «Квадра» вложила 66,5 млн рублей в подключение объектов

Самый крупный наш объект технологического присоединения – новостройки микрорайона Новая жизнь. В общей сложности в этом году мы построим здесь 1,4 км теплосетей и подключим к теплу шесть жилых домов и детсад. Планируем к середине декабря дать тепло в полном объёме для всех домов второй очереди Новой жизни. Предполагается, что зимой здесь будут вестись работы по внутренней отделке, а потому вопрос своевременной подачи тепла очень актуален.Михаил Чефранов, управляющий директор филиала ПАО «Квадра» − «Белгородская генерация»