Юных белгородцев, спасших младенца, наградили медалями МЧС

Сегодня в региональном МЧС вручали медали юным героям Белгородской области. В этом году награды получили семь человек.
Медаль «За мужество в спасении» вручили Эльвире Абдуловой из Грайворонского района. В мае этого года девочка нашла на окраине села мальчика 3-4 лет, он стоял один прямо возле проезжей части. Эльвира ребёнка с дороги увела и позвонила по номеру 112. Она осталась с мальчиком до прибытия оперативников. За отзывчивость и чуткость девочка и получила награду.
В феврале 2018 года Алина Логачёва, Дарина Абразумова, Иван Богатырёв, Кристина Упилкова, Инна Устимова и Виктория Любимова возвращались после уроков в средней политехнической школе № 33 Старого Оскола. По пути они заметили под окнами девятиэтажного дома в снегу маленького ребёнка. Ребята не растерялись: тут же сообщили об увиденном по номеру 112, а до прибытия спасателей согревали младенца своими куртками. Сегодня подвиг школьников отметили медалью «За спасение жизней».
Вручал награды начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов.
Сегодня мы чествуем героев, которые, несмотря на свой юный возраст, совершили подвиг. Грамотные действия в сложных, экстремальных ситуациях помогли спасти жизни других людей. Вы совершили поступки, которые, безусловно, заслуживают всеобщего признания и уважения. Каждый из вас проявил бесстрашие и неравнодушие, оказав помощь и поддержку человеку в беде.Сергей Потапов, начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области
После официальной церемонии юные герои посмотрели на работу Центра управления в кризисных ситуациях, а также побывали в поисково-спасательной службе, где узнали о работе водолазов и познакомились с кинологами и их четвероногими подопечными, рассказали в ГУ МЧС России по Белгородской области.