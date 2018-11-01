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Юных белгородцев, спасших младенца, наградили медалями МЧС

1 ноября 2018, 16:05
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Ученики старооскольской школы нашли ребёнка в снегу под окнами девятиэтажки и до приезда спасателей согревали его куртками.

Сегодня в региональном МЧС вручали медали юным героям Белгородской области. В этом году награды получили семь человек.

Медаль «За мужество в спасении» вручили Эльвире Абдуловой из Грайворонского района. В мае этого года девочка нашла на окраине села мальчика 3-4 лет, он стоял один прямо возле проезжей части. Эльвира ребёнка с дороги увела и позвонила по номеру 112. Она осталась с мальчиком до прибытия оперативников. За отзывчивость и чуткость девочка и получила награду.

В феврале 2018 года Алина Логачёва, Дарина Абразумова, Иван Богатырёв, Кристина Упилкова, Инна Устимова и Виктория Любимова возвращались после уроков в средней политехнической школе № 33 Старого Оскола. По пути они заметили под окнами девятиэтажного дома в снегу маленького ребёнка. Ребята не растерялись: тут же сообщили об увиденном по номеру 112, а до прибытия спасателей согревали младенца своими куртками. Сегодня подвиг школьников отметили медалью «За спасение жизней».

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

Вручал награды начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов.

Сегодня мы чествуем героев, которые, несмотря на свой юный возраст, совершили подвиг. Грамотные действия в сложных, экстремальных ситуациях помогли спасти жизни других людей. Вы совершили поступки, которые, безусловно, заслуживают всеобщего признания и уважения. Каждый из вас проявил бесстрашие и неравнодушие, оказав помощь и поддержку человеку в беде.Сергей Потапов, начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области

После официальной церемонии юные герои посмотрели на работу Центра управления в кризисных ситуациях, а также побывали в поисково-спасательной службе, где узнали о работе водолазов и познакомились с кинологами и их четвероногими подопечными, рассказали в ГУ МЧС России по Белгородской области.

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