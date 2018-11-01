Юных белгородцев, спасших младенца, наградили медалями МЧС

Медаль «За мужество в спасении» вручили Эльвире Абдуловой из Грайворонского района. В мае этого года девочка нашла на окраине села мальчика 3-4 лет, он стоял один прямо возле проезжей части. Эльвира ребёнка с дороги увела и позвонила по номеру 112. Она осталась с мальчиком до прибытия оперативников. За отзывчивость и чуткость девочка и получила награду.