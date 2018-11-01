Тренажёрный зал «Здоровейка» для инвалидов-колясочников появится в Старом Осколе

В результате из необходимых 5,27 млн рублей фонд выделит 2,87 млн рублей. В рамках проекта запланировано создание тренажёрного зала для людей с ограниченными физическими возможностями со специализированными тренажёрами в Старом Осколе. Это решит проблему отсутствия мест для активных физических занятий инвалидов-колясочников в городском округе и продолжит программу их социализации.