Тренажёрный зал «Здоровейка» для инвалидов-колясочников появится в Старом Осколе

Идея создания зала активной реабилитации «Здоровейка» принадлежит Белгородской региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Мы Вместе». Проект стал победителем второго конкурса 2018 года, организованного Фондом президентских грантов.
В результате из необходимых 5,27 млн рублей фонд выделит 2,87 млн рублей. В рамках проекта запланировано создание тренажёрного зала для людей с ограниченными физическими возможностями со специализированными тренажёрами в Старом Осколе. Это решит проблему отсутствия мест для активных физических занятий инвалидов-колясочников в городском округе и продолжит программу их социализации.
Зал активной реабилитации «Здоровейка» поможет инвалидам-колясочникам тренироваться среди «своих», используя тренажёры, которые позволяют заниматься, не пересаживаясь с коляски. Каждый тренажёр рассчитан на определённую группу мышц, и человек сам строит свою тренировку в зависимости от травмы.
Помимо этого, помещения полностью оборудованы доступной средой, включая санузлы и подъезды к зданию. Территориально зал находится в 500 м от горбольницы № 1, что важно в случае нештатных ситуаций и поможет посетителям зала получить необходимые справки-допуски к занятиям на своей категории тренажёров.
Приезжать в зал из любой части города инвалиды-колясочники смогут бесплатно на специальных автобусах в рамках уже реализуемого проекта «Доступный город». Два из трёх маршрутов проекта проходят мимо здания, в котором расположен зал, в обоих направлениях.