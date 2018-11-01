23 проекта НКО Белгородской области получат гранты на 30 миллионов рублей

На второй конкурс было подано 9 843 проекта из всех регионов России. В список победителей вошли 2 022 некоммерческие неправительственные организации. Между ними будет распределено 4,69 млрд рублей.
Белгородскую область представляли 186 претендентов. Из них были выбраны 23 проекта, которые получат 29,84 млн рублей.
Самый значительный грант в 6,8 млн рублей получит Правовой центр защиты прав ветеранов, членов их семей, детей-сирот и лиц из их числа «Точка опоры». Проект организован Белгородским городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» для оказания правовой помощи социально незащищённым категориям граждан. Общие затраты на проект составят 10,1 млн рублей.
На просветительский проект «Белгородская черта: города-побратимы» будет выделено 2,98 млн рублей при общей сумме расходов в 4,51 млн рублей. На эти средства планируется провести викторину среди школьников «История Белгородской черты: города-побратимы», фотоконкурс «Белгородская черта» и традиционный одноимённый фестиваль исторической реконструкции.
Поддержал фонд и проект оказания срочной социальной помощи гражданам, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации на территории Белгородской области. На эти цели межрегиональная общественная организация «Благотворительное общество “Милосердие и забота”» получит 499,3 тыс. рублей. В целом на проект запланировано потратить 1,34 млн рулей. Деньги пойдут на приём граждан, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, предоставление им ночлега и горячего питания, санитарно-гигиенических услуг, чистку одежды и обуви или выдачу новых, консультации социальных и медицинских работников и другие меры, направленные на решение проблем этой категории людей.
В Белгородскую область ушёл и самый маленький в России грант – 83 тыс. рублей. Его получит Клуб атлетического многоборья «ЭРА» на проект «Богатырский рейтинг».