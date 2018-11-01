23 проекта НКО Белгородской области получат гранты на 30 миллионов рублей

Поддержал фонд и проект оказания срочной социальной помощи гражданам, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации на территории Белгородской области. На эти цели межрегиональная общественная организация «Благотворительное общество “Милосердие и забота”» получит 499,3 тыс. рублей. В целом на проект запланировано потратить 1,34 млн рулей. Деньги пойдут на приём граждан, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, предоставление им ночлега и горячего питания, санитарно-гигиенических услуг, чистку одежды и обуви или выдачу новых, консультации социальных и медицинских работников и другие меры, направленные на решение проблем этой категории людей.