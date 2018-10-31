За валютчиков плотно взялись белгородские власти

Если посмотреть, что было десять лет назад и что сейчас, думаю, их в 10-15 раз стало меньше. Остались единицы, которые меняют только знакомым и за углом. Их уже нет на рынке. Это уходит в небытие. Сергей Воронин, начальник управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области