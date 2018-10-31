За валютчиков плотно взялись белгородские власти

Студент Института экономики НИУ «БелГУ» Илья Сорокин задал вопрос о том, насколько реальна задача вывести из теневого сектора экономики людей, которые занимаются «уличным» обменом валют.
Ситуацию прокомментировал глава областной налоговой инспекции Сергей Воронин.
Он пояснил, что легализовать подобную деятельность невозможно, потому что обмен валют – прерогатива банков. Для этого необходимо обладать лицензией Центрального банка. Полномочиями по выявлению правонарушений подобного рода обладает полиция. Незаконные операции фиксируются, а материалы затем передаются налоговикам, которые накладывают на виновного административный штраф. Размер санкции – ¾ от суммы сделки. В последнее время работа заметно активизировалась. По словам представителя ФНС, раньше налоговики в течение года по валютчикам в среднем составляли порядка 20 протоколов, в 2018 году их составлено свыше 150.
Если посмотреть, что было десять лет назад и что сейчас, думаю, их в 10-15 раз стало меньше. Остались единицы, которые меняют только знакомым и за углом. Их уже нет на рынке. Это уходит в небытие. Сергей Воронин, начальник управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области
По мнению налоговика, на эффективность борьбы с менялами может повлиять увеличение штрафных санкций.
Рады были бы, если бы законодатель ввёл штрафы не ¾, а десятикратный. Их бы не было вообще. Сергей Воронин, начальник управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области
Руководитель регионального финансового ведомства Владимир Боровик напомнил, что так называемых менял на городских улицах можно было наблюдать, начиная с 1991 года.
Если бы вы видели, что было в те годы. Они были везде. Менялось всё. Сейчас это уже отдельные узкие места. Владимир Боровик, начальник департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области