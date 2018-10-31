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За валютчиков плотно взялись белгородские власти

31 октября 2018, 13:19
Фото: Сергей Егоров/ИА "Бел.Ру"
Тема обсуждалась на общественных слушаниях по областному бюджету − 2019 в региональном департаменте финансов и бюджетной политики.

Студент Института экономики НИУ «БелГУ» Илья Сорокин задал вопрос о том, насколько реальна задача вывести из теневого сектора экономики людей, которые занимаются «уличным» обменом валют.

Илья Сорокин
Фото: Сергей Егоров/ИА "Бел.Ру"

Ситуацию прокомментировал глава областной налоговой инспекции Сергей Воронин.

Он пояснил, что легализовать подобную деятельность невозможно, потому что обмен валют – прерогатива банков. Для этого необходимо обладать лицензией Центрального банка. Полномочиями по выявлению правонарушений подобного рода обладает полиция. Незаконные операции фиксируются, а материалы затем передаются налоговикам, которые накладывают на виновного административный штраф. Размер санкции – ¾ от суммы сделки. В последнее время работа заметно активизировалась. По словам представителя ФНС, раньше налоговики в течение года по валютчикам в среднем составляли порядка 20 протоколов, в 2018 году их составлено свыше 150.

Сергей Воронин
Фото: Сергей Егоров/ИА "Бел.Ру"

Если посмотреть, что было десять лет назад и что сейчас, думаю, их в 10-15 раз стало меньше. Остались единицы, которые меняют только знакомым и за углом. Их уже нет на рынке. Это уходит в небытие. Сергей Воронин, начальник управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

По мнению налоговика, на эффективность борьбы с менялами может повлиять увеличение штрафных санкций.

Владимир Боровик
Фото: Сергей Егоров/ИА "Бел.Ру"

Рады были бы, если бы законодатель ввёл штрафы не ¾, а десятикратный. Их бы не было вообще. Сергей Воронин, начальник управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Руководитель регионального финансового ведомства Владимир Боровик напомнил, что так называемых менял на городских улицах можно было наблюдать, начиная с 1991 года.

Если бы вы видели, что было в те годы. Они были везде. Менялось всё. Сейчас это уже отдельные узкие места. Владимир Боровик, начальник департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области

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