На замначальника комитета земельных отношений мэрии Белгорода заведено дело

Региональное следственное управление СКР сообщает, что белгородский предприниматель решил приобрести арендуемый им земельный участок в собственность с рассрочкой платежа на три года. За помощью в решении вопроса он обратился к знакомому.
29 октября коммерсант передал знакомому более 600 тыс. рублей для передачи другому посреднику. В результате 30 октября последний отдал заместителю начальника комитета земельных и имущественных отношений администрации Белгорода Юрию Наумову в рабочем кабинете 400 тыс. рублей. После передачи денег чиновника на месте задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области.
После осмотра рабочего кабинета подозреваемого были изъяты денежные средства, документация, касающаяся предстоящей сделки, и компьютерная техника.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки через посредника, совершённое группой лиц в крупном размере». Следствие намерено ходатайствовать о заключении чиновника под стражу.
Посредники также были задержаны в Белгороде сотрудниками ФСБ. У них изъяты деньги. На задержанных заведено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество в получении взятки, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».
Напомним, Юрий Наумов временно отстранён от исполняемых служебных обязанностей, а администрация Белгорода проводит в отношении него служебную проверку.