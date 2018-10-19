Главный архитектор Белгорода и жильцы дома рассказали о «французских балкончиках»

Капитальный ремонт дома по Свято-Троицкому бульвару, 1 в Белгороде должны завершить к концу октября. Ещё в его начале горожане обратили внимание на то, что одна из немногих «сталинских построек» в областном центре отделывается короедом и металлическим профилем.
«Грустно, что всё подгоняют под одну гребёнку: и хрущёвки, и здания, которые имеют индивидуальный облик. Куда ни поедешь в Белгороде – везде увидишь этот короед, обязательно коричневого цвета. Когда проезжал здание у театра, от вида новых балконов просто ужаснулся», – рассказал бывший работник управления архитектуры и градостроительства региона.
Главный архитектор Белгорода Сергей Киселёв рассказал ИА «Бел.Ру», что архитектурная и историческая ценность любого здания в городе всегда учитывается в первую очередь при подготовке к капитальному ремонту. Не стал исключением и угловой дом у театра.
- Этот дом входит в единую группу вместе с соседними – на Свято-Троицком, 5 и Театральном проезде, 3. Их решили сделать в едином стиле, в том числе и балконы. Их назвали «французскими», и это, конечно, не соответствует действительности. Но проект капитального ремонта дома учитывает их наличие. Если вы обратите внимание, на третьем этаже балконы выглядят иначе, чем на верхних. Они сохранят свой прежний облик, плюс мы пошли навстречу тем жильцам, которые захотели оставить прежний вид своего балкона с прозрачным ажурным ограждением, именно они формируют градостроительный партер данного жилого домаСергей Киселёв
Сергей Киселёв также отметил, что до капитального ремонта хаотичное бессистемное остекление балконов дом совсем не украшало. Законодательной базы, позволяющей в настоящее время регулировать застекление балконов собственниками, в настоящее время, к сожалению, нет, поэтому прийти к людям и попросить их убрать выполненное ими остекление балконов нельзя.
- При подготовке к капитальному ремонту дома мы в первую очередь обращаем внимание на архитектурную ценность здания и всегда стараемся сохранить архитектурные элементы исторического фасада. Пример можно увидеть в доме на перекрёстке Гражданского проспекта и улицы Князя Трубецкого, капремонт которого недавно закончен.
Сергей Киселёв
«Французские балкончики» до капитального ремонта имели не всегда опрятный вид, поскольку хозяева квартир застеклили их кто чем. Вот несколько фотографий с ресурса Google Maps, где представлен старый облик здания.
Жителям дома новый ремонт нравится. Не против они и таких балконов. Марина Санина считает, что балкон стал удобнее, да и под общий стиль здания вполне подходит.
- Конкретный пример о качестве: раньше крыша протекала, и в дождь в квартире приходилось спасать вещи от воды (я живу на пятом этаже), но уже до завершения ремонта крыша в дождь не протекла. На балконах вместо узкой деревяшки, куда толком и руки нельзя было поставить, теперь большое и удобное полотно. Хотелось бы отметить, что власти сэкономили на дизайнерском решении тех же балконов. Но в целом от капремонта у меня положительные впечатления. Только очень грязно и надеюсь, последствия ремонта уберут.
Марина Санина
Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 1 на Свято-Троицком бульваре управление капитального строительства Белгородской области заключило 14 сентября 2017 года. Единственным претендентом выступило ООО «Строитель». Начальная цена составила 35 543 538 рублей, после она выросла до 36 809 413 рублей. Сроки исполнения контракта – до 30 октября 2018 года.
В 2017 году ООО «Строитель» заключило с УКС Белгородской области контрактов на 481,2 млн рублей. Среди них – на выполнение капремонта домов по проспекту Б. Хмельницкого, улицам Костюкова, Октябрьская, Некрасова, 5 Августа, Садовая, Н. Островского, Щорса, Гагарина и Чехова. Среди самых дорогих – как раз ремонт дома на Свято-Троицком, 1, на Костюкова, 45 и 5 Августа, 42.
ООО «Строитель» зарегистрировано 26 июня 2012 года в Белгороде. Владелец и генеральный директор – Алексей Титенко.