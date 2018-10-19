Главный архитектор Белгорода и жильцы дома рассказали о «французских балкончиках»

- Конкретный пример о качестве: раньше крыша протекала, и в дождь в квартире приходилось спасать вещи от воды (я живу на пятом этаже), но уже до завершения ремонта крыша в дождь не протекла. На балконах вместо узкой деревяшки, куда толком и руки нельзя было поставить, теперь большое и удобное полотно. Хотелось бы отметить, что власти сэкономили на дизайнерском решении тех же балконов. Но в целом от капремонта у меня положительные впечатления. Только очень грязно и надеюсь, последствия ремонта уберут.