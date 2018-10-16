На охрану объектов «Белводоканала» планируют потратить 31 миллион рублей

Posted 16 октября 2018,, 08:29
Published 16 октября 2018,, 08:29
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Белгородский водоканал заказал услугу по невооружённой охране объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения и материально-технических ценностей ГУП «Белводоканал» в 2019 году в Белгороде.
Согласно документации, охранять надо объекты водоснабжения, офисные здания, базы материально-технического снабжения и автомобильную базу «Белводоканала». Охранники должны следить за тем, чтобы никто не попал на территорию заказчика, обеспечить на охраняемом объекте пропускной и внутриобъектовый режимы.
В случае чрезвычайных ситуаций за 20 минут после того, как сработает сигнал тревоги, подрядчик должен обеспечить прибытие мобильной группы на автомобиле в составе не менее двух сотрудников охраны. Эти работники должны быть обеспечены спецсредствами и имуществом для действий при ЧС. Также потребуется усиление охраны за счёт собственных сил выставлением минимум двух круглосуточных дополнительных постов охраны до ликвидации ЧС.
В закупке обговаривается, что при оказании услуг охранники на каждом посту должны иметь средства радиосвязи и мобильной связи, электрический фонарь, доску документации и медицинскую аптечку. Всё это предоставляется за счёт исполнителя.
В документах закупки чётко обговаривается размер штрафов за ненадлежащее исполнение работниками своих обязанностей. Так, за однократный сон на посту охранник заплатит штраф в размере 3 % от своей зарплаты, если он будет спать два-четыре раза на посту – заплатит 4,5 % от заработка, а если пять и более раз – 15 %.
В числе нарушений также работа в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие на посту охранника, пропуск посетителей на территорию с нарушением установленных правил, пропуск через КПП материальных ценностей без разрешительной документации, нарушение пожарной и промышленной безопасности. Если охранника уличат в краже, то он отдаст половину зарплаты, если таких случаев будет больше двух – то весь свой заработок.
Возрастной ценз сотрудников охранного предприятия – не старше 60 лет, говорится в документах закупки. Напомним, пенсионный возраст для женщин был увеличен до 60 лет, для мужчин – до 65.
Всего будет 29 постов охраны. При составлении закупки рассчитывалось, что за один час один охранник может заработать 123,9 рубля.
Максимальная цена контракта – 30 932 874 рубля.
Оказывать услугу необходимо с 00:00 1 января до 24:00 31 декабря 2019 года.