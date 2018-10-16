На охрану объектов «Белводоканала» планируют потратить 31 миллион рублей

В документах закупки чётко обговаривается размер штрафов за ненадлежащее исполнение работниками своих обязанностей. Так, за однократный сон на посту охранник заплатит штраф в размере 3 % от своей зарплаты, если он будет спать два-четыре раза на посту – заплатит 4,5 % от заработка, а если пять и более раз – 15 %.