Партию поддельного сыра на девять миллионов рублей уничтожили в Белгородской области

Всего в 2018 году выявлено 55 тонн молочной продукции без документов. Пытались провезти таким образом также мясо, сало и мёд. Лабораторные исследования показали, что продукты не соответствуют стандартам, они были уничтожены, сообщили в управлении Россельхознадзора по Белгородской области.