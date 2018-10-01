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Партию поддельного сыра на девять миллионов рублей уничтожили в Белгородской области

1 октября 2018, 13:18
Фото: Управление Россельхознадзора по Белгородской области
32 тонны фальсификата задержали в Шебекинском городском округе.

Очередную попытку ввоза в Белгородскую область небезопасной молочной продукции пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Шебекинского городского округа. Они задержали две машины, в которых находились картонные короба с сыром.

Маркировки на головках сыра не было. Общий вес груза превысил 32 тонны, а стоимость – 9 млн рублей.

Специалисты управления Россельхознадзора отобрали пробы продукта и отправили на исследование в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию. Исследование показало наличие в задержанном сыре растительных жиров и лекарственных препаратов. Эксперты сделали вывод, что продукт небезопасен для приёма в пищу.

Фото: Управление Россельхознадзора по Белгородской области

Перевозили «сыр» с нарушением температурного режима. Владельца груза установить пока не удалось. По факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.171.1 Уголовного кодекса (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

Шебекинский районный суд вынес определение об уничтожении некачественного и опасного продукта. Уничтожили «сыр» на полигоне бытовых отходов под контролем ОМВД и управления Россельхознадзора.

Всего в 2018 году выявлено 55 тонн молочной продукции без документов. Пытались провезти таким образом также мясо, сало и мёд. Лабораторные исследования показали, что продукты не соответствуют стандартам, они были уничтожены, сообщили в управлении Россельхознадзора по Белгородской области.

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