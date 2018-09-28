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Posted 28 сентября 2018,, 11:27

Published 28 сентября 2018,, 11:27

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Судебные приставы предупреждают белгородцев о мошенничестве с долгами

28 сентября 2018, 11:27
От имени Федеральной службы судебных приставов жители областного центра получают по электронной почте уведомления о наличии долгов.

Ведомство предупреждает, что такие письма являются обманом и содержат ссылку, переход по которой может подвергнуть компьютер заражению вредоносными программами.

УФССП России по Белгородской области не оповещает должников с помощью рассылки по электронной почте.

Если возникли сомнения, жители области и представители юридических лиц всегда могут проверить наличие задолженностей через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте регионального ведомства, через мобильное приложение «ФССП России» и авторизованные интерфейсы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Информация о ходе исполнительного производства представлена также на Едином портале государственных услуг. Все сервисы ФССП России являются бесплатными.

О фактах получения таких электронных уведомлений необходимо сообщить в подразделение противодействия коррупции ведомства по адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 109 или по телефону: 8 (4722) 31-31-45, рассказали в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Мошенники
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