Судебные приставы предупреждают белгородцев о мошенничестве с долгами

Если возникли сомнения, жители области и представители юридических лиц всегда могут проверить наличие задолженностей через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте регионального ведомства, через мобильное приложение «ФССП России» и авторизованные интерфейсы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Информация о ходе исполнительного производства представлена также на Едином портале государственных услуг. Все сервисы ФССП России являются бесплатными.