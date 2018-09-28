Судебные приставы предупреждают белгородцев о мошенничестве с долгами

Posted 28 сентября 2018,, 11:27
Published 28 сентября 2018,, 11:27
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Ведомство предупреждает, что такие письма являются обманом и содержат ссылку, переход по которой может подвергнуть компьютер заражению вредоносными программами.
УФССП России по Белгородской области не оповещает должников с помощью рассылки по электронной почте.
Если возникли сомнения, жители области и представители юридических лиц всегда могут проверить наличие задолженностей через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте регионального ведомства, через мобильное приложение «ФССП России» и авторизованные интерфейсы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Информация о ходе исполнительного производства представлена также на Едином портале государственных услуг. Все сервисы ФССП России являются бесплатными.
О фактах получения таких электронных уведомлений необходимо сообщить в подразделение противодействия коррупции ведомства по адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 109 или по телефону: 8 (4722) 31-31-45, рассказали в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.