Преступное сообщество бумажное, уголовная статья — реальная

Юрий находился в СИЗО уже четыре года, когда мы занялись его делом. Осипенко – очень организованный человек. Он правильно и чётко всё делал. Ещё бы, 30 процентов всего рынка светодиодов в России. Он не пошёл ни на какие сделки со следствием. Он может спокойно смотреть людям в глаза. К сожалению, тогда мы не смогли сменить меру пресечения и повлиять на суд (приговор 9 лет), но сделали одно — год за полтора, и Юрий сейчас на свободе.Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей