Готов ли Белгород к активной осени, покажут «Пульс» и «Богатырский рейтинг»

Участвовать в марафоне можно от 14 лет. Сейчас больше всего заявок присылают люди от 25 до 40 лет, но есть и младшие, и старшие участники. Самому старшему из них —79 лет. Старт будет общий. Нас также просили, чтобы могли бежать и дети. Мы стремимся проводить как можно больше массовых мероприятий, и это белгородцам очень нравится. Всегда много людей приходит на простые тренировки или организованные забеги. Пример: в недавнем благотворительном забеге больше тысячи человек приняли участие, и в этот же день был кросс, в котором также участвовали больше тысячи человек. Людям нравится вести здоровый образ жизни. Михаил Носков, руководитель управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода