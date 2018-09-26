Готов ли Белгород к активной осени, покажут «Пульс» и «Богатырский рейтинг»

Posted 26 сентября 2018,, 20:46
Published 26 сентября 2018,, 20:46
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В управлении физической культуры и спорта белгородцам предлагают провести осень активно: пройти дистанцию на фестивале финской ходьбы, пробежать полумарафон и увидеть, как обычные люди поднимают «нечеловеческие» тяжести.
29 сентября — Всероссийский день ходьбы. С этого события для белгородцев начнётся серия осенних мероприятий. Хотите получить диплом Олимпийского комитета России? Приходите в парк Победы и регистрируйтесь с 10 до 11 часов. Именно там откроют четвёртый областной Фестиваль финской ходьбы, а дипломами наградят всех участников.
7 октября жителей города приглашают на Первый белгородский полумарафон «Пульс». Старт объявят на набережной реки Везёлки. Участвовать можно в индивидуальном забеге на 5, 10, 21 километр, а также в командной эстафете (4 человека) на 5 километров. Участников ждут футболки с логотипом движения «Пульс», медаль финишёра, пейсмейкеры (бегуны, задающие темп на определённом отрезке дистанции, – прим. ред.), питание, вода на трассе и после финиша.
Участвовать в марафоне можно от 14 лет. Сейчас больше всего заявок присылают люди от 25 до 40 лет, но есть и младшие, и старшие участники. Самому старшему из них —79 лет. Старт будет общий. Нас также просили, чтобы могли бежать и дети. Мы стремимся проводить как можно больше массовых мероприятий, и это белгородцам очень нравится. Всегда много людей приходит на простые тренировки или организованные забеги. Пример: в недавнем благотворительном забеге больше тысячи человек приняли участие, и в этот же день был кросс, в котором также участвовали больше тысячи человек. Людям нравится вести здоровый образ жизни. Михаил Носков, руководитель управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода
Все желающие могут зарегистрироваться на сайте reg.place. Заявки уже подали более 300 человек из Красногорска, Курска, Люберец, Москвы, Орла, Самары, Санкт-Петербурга, Харькова и других городов.
Мы создавали марафон, чтобы доказать, что вести активный образ жизни можно в любом возрасте. Мы планируем сделать марафон ежегодным и давать несколько стартов в год. Кроме полумарафона пройдут старты по триатлону, которые уже проводятся. Денис Рыбцов, руководитель движения «Пульс» в Белгороде
6 октября в 12:00 возле кинотеатра «Русич» пройдут и финальные соревнования «Богатырского рейтинга», которые организует клуб атлетического многоборья «Эра» при поддержке управления физической культуры и спорта администрации города Белгорода. Первый этап рейтинга прошёл в феврале, второй — в июне, третий — в августе. В финале выявят трёх лучших атлетов с учётом баллов, набранных по результатам всех этапов. Они разделят между собой 60 тысяч рублей. Первые 10 атлетов получат гарантированное спортивное питание и подарки от спонсоров.
В 2017 году сделали пилотную версию «Богатырского рейтинга», а в этом – масштабный проект для всех желающих. Мы собрали 30 участников. В финале ждём масштабного зрелища, потому что это будет силовая эстафета из пяти-шести упражнений. Самый лёгкий вес, который будут поднимать атлеты — 50 кг, а некоторые будут тащить автомобиль. Этот нестандартный формат шоу — настоящая мощь. Люди будут подымать нечеловеческие тяжести, и самым интересным моментом станет борьба сумо. Ярослав Крупнов, президент клуба атлетического многоборья «Эра»
По словам организаторов мероприятия, уже есть фаворит, который на всех этапах показал лучшие результаты. Но среди 20 участников развернётся настоящая борьба.
Отличие проекта в том, что мы взяли упражнения из разных видов спорта: не только силовые, но и плаванье, стрельбу из лука. В следующем году возьмём часть этих упражнений и будем выезжать с судейской коллегией в районы и вносить баллы в рейтинг. Ведь многим спортсменам тяжело ездить на соревнования в другой город. Сам финал пройдёт в Белгороде, – заметил Ярослав Крупнов.
Зрителей соревнований «Богатырский рейтинг» ждёт шоу-программа и тест-драйв. Чтобы протестировать любую машину, нужно лишь иметь с собой водительские права. Для детей организуют игровые зоны, а для самых активных зрителей проведут розыгрыши с призами от спонсоров.
Фото пресс-службы администрации г. Белгорода